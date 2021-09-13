Çanakkale açıklarında 251 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Çanakkale açıklarında 251 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Haberler | Güncel
Çanakkale açıklarında 251 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında düzenlenen iki ayrı operasyonda 251 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesi açıklarında düzenlenen iki ayrı operasyonda 251 kaçak göçmen ile 2 organizatör yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Çanakkale Boğazı'nda yasa dışı göçmen kaçakçılığına karşı mücadeleyi sürdürüyor. Ekipler, Bozcaada açıklarında düzenledikleri ilk operasyonda hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurdu. Teknede yapılan aramada 132 kaçak göçmen ile 1 organizatör yakalandı. İkinci operasyonda bu kez balıkçı teknesi durduruldu. Burada da 119 kaçak göçmen ile 1 organizatör gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.


Çanakkale açıklarında 251 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale açıklarında 251 kaçak göçmen yakalandı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Suiçmez - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca
Magazin Yıldız Tilbe Ece Üner Müge Anlı
Spor Okan Buruk Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Çanakkale açıklarında 251 kaçak göçmen yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 18:54:57. #1.12#