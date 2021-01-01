ÇANAKKALE - 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklar sessiz

Çanakkale'de de yılın ilk gününde sokaklar boş kaldı.

Kentin daha önce yoğun olan sokak ve caddelerinde sessizlik yaşanırken polis ekiplerince belirlenen noktalarda denetimler aralıksız sürdürüldü.

Kordon Boyu ve İskele Meydanı'nda ise sadece evcil hayvanlarını gezdiren vatandaşların olduğu gözlendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel