ÇANAKKALE - 2021'in ilk gününde cadde ve sokaklar sessiz
01.01.2021 12:47 | Son Güncelleme: 01.01.2021 12:51
Çanakkale'de de yılın ilk gününde sokaklar boş kaldı.
Çanakkale'de de yılın ilk gününde sokaklar boş kaldı.
Kentin daha önce yoğun olan sokak ve caddelerinde sessizlik yaşanırken polis ekiplerince belirlenen noktalarda denetimler aralıksız sürdürüldü.
Kordon Boyu ve İskele Meydanı'nda ise sadece evcil hayvanlarını gezdiren vatandaşların olduğu gözlendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel