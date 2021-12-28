ÇANAKÇA SOSYAL TESİSLERİMİZ ÇATALCA'MIZA ÇOK YAKIŞTI

Başkanımız Mesut Üner'in göreve gelmesinden bugüne, ilçemizin büyümesi ve gelişmesi yolunda temel atma törenleri ile açılışlarla adeta mega projelerin ilçesi olan Çatalca'mız, bir projenin daha tamamlanıp hizmet vermeye başlaması ilçe halkımızda büyük sevinç yaşattı. Bu sefer tamamlanan projemizin adı "Çanakça Sosyal Tesisleri' oldu.

Geçtiğimiz aylarda ilçe merkezimizde "Cem Kara Yaşam Vadisi" projemizin yapımını tamamlayıp görkemli bir açılışla ilçe halkımıza teslim eden ve "Millet Bahçesi" projemizin tamamlanıp ilçe halkımıza teslimi için adeta gün sayan Başkanımız Mesut Üner, bu aralar "Çanakça Sosyal Tesisleri" projemizi tamamlayıp ilçe halkımıza teslim etmenin haklı gururunu yaşıyor. Sosyal tesislerimiz adeta göz kamaştırırken, sadece Çatalca'mızın değil tüm İstanbul'un çekim merkezi olacak gibi görünüyor.

"Çanakça Sosyal Tesisleri" projemizin tamamlanıp, Çatalca halkımıza teslim edilmesiyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkanımız Mesut Üner; "Çanakça Sosyal Tesislerimiz sadece Çatalca'mızın değil tüm İstanbul'un çekim merkezi olacak. Sosyal yaşam alanımızda en güzel günlerinize şahitlik edecek kır düğün salonları, piknik alanları ve restoranlarıyla siz değerli halkımıza hizmet etmeye hazır. İlçemize kazandırdığımız Çanakça Sosyal Tesislerimiz Çatalca halkımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Çatalca halkımız için gece-gündüz demeden çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz. " dedi.

#BirlikteÇatalcayız

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