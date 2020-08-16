Can Yücel İzmit'te şiirleriyle andı
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Can Yücel İzmit'te şiirleriyle andı

İzmit Belediyesi, Can Yücel'i ölümünün 21. yıl dönümünde şiirleri ve müzik dinletisiyle andı.

Can Yücel İzmit'te şiirleriyle andı
16.08.2020 12:52 | Son Güncelleme: 16.08.2020 12:56

İzmit Belediyesi, Can Yücel'i ölümünün 21. yıl dönümünde şiirleri ve müzik dinletisiyle andı.

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, ünlü şairimiz Can Yücel'in hayatını kaybetmesinin 21. yıl dönümünde anma etkinliği düzenledi. 12 Ağustos Çarşamba günü saat 21.00'de Cumhuriyet Parkı'nda, Kent Tiyatrosu oyuncularının ve üniversite öğrencilerinin Can Yücel şiirlerini seslendirdiği etkinlikte, müzik dinletisiyle beraber vatandaşlar unutulmaz bir gece yaşadı. Gitarda Ulaş İskenderoğlu, yan flütte Mustafa Demir yer aldı. Etkinlik ayrıca izmit Belediyesi'nin sosyal medya hesaplarından canlı yayınlandı.

Amfi tiyatroda seyircilerle beraber Can Yücel'i anmak, şiirleriyle yaşamak ve bir kez daha anlamak adına gerçekleştirilen programda konuk misafir Ruhan Odabaş oldu. Türkiye Yazarlar Sendikası ve Edebiyatçılar Derneği üyesi Ruhan Odabaş ile şiirlerle, anılarla dopdolu geçirilen program, vatandaşlar tarafından ili ile izlendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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