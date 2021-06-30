Can Yoldaşlarımız İçin Mama Dağıtıldı
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Can Yoldaşlarımız İçin Mama Dağıtıldı

Can Yoldaşlarımız İçin Mama Dağıtıldı
Habermetre - Haberler | Toplum

CAN YOLDAŞLARIMIZ İÇİN MAMA DAĞITILDIAntakya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını beslemek isteyenler için mama dağıttı.

CAN YOLDAŞLARIMIZ İÇİN MAMA DAĞITILDI

Antakya Belediyesi Park Bahçe Müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarını beslemek isteyenler için mama dağıttı. Ekiplerin "Kendin Besle" sloganı ile yaptığı çalışma büyük ilgi gördü.

Antakya Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre Vali Ürgen Parkı ve Kışlasaray Mahallesi Atatürk Parkı içerisinde sokak köpeklerini beslemek isteyen vatandaşlara mama dağıtıldı. Gün boyu süren etkinlik vatandaşların beğenisi ve yoğun talebi ile gerçekleştirildi.

Antakya Belediyesi ekipleri periyodik süreçlerle sokak hayvanlarına yönelik su ile mama bırakma ve besleme çalışmalarına devam ediyor.

Yayın Tarihi :

30 Haziran, 2021

Kaynak: Habermetre

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