Can Yılmaz kimdir? Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Can Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi!
Vatadanşlar tarafından merak edilen isimler arasında Can Yılmaz geliyor. Can Yılmaz, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın abisidir. Peki, Can Yılmaz kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Can Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi ile ilgili detaylar haberimizde...
Merak edilen isimler arasında Can Yılmaz yer alıyor. Peki, Can Yılmaz kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği nedir? Can Yılmaz'ın rol aldığı yapımlar nelerdir? İşte detaylar...
CAN YILMAZ KİMDİR?
Can Yılmaz (d. 8 Aralık 1968, İstanbul), Türk oyuncu, senarist ve yazar. Can Yılmaz, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın abisidir.
Can Yılmaz doğum tarihi : 8 Aralık 1968
Can Yılmaz kaç yaşında : 53 yaşında
Can Yılmaz nereli : Sivas
Can Yılmaz mesleği ne : Oyuncu, senarist ve yazar.
Aslen Gürün, Sivaslıdır. Can Yılmaz, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyidir. Annesi ev hanımı, babası ise elektrikli ev aletleri satan bir esnaf olan Can Yılmaz çok uzun zamandır metin yazarlığı yapmaktadır.
Önemli çalışmalarından biri de Komedi Dükkanı isimli programın metin yazarlığıdır. Tolga Çevik'in Komedi Dükkanı'nın tüm konsepti ve metinleri Can Yılmaz tarafından yazılmıştır.
Can Yılmaz dizi yazarlığı, skeç, tiyatro gibi birçok projede yazarlık yapmaktadır. Ayrıca Kafa dergisinde de yazmaktadır. Hokkabaz, Her şey Çok Güzel Olacak, GORA, AROG, Yahşi Batı gibi sinema filmlerinin Cem Yılmaz ile birlikte senaristliğini üstlenmiştir. Kamera karşısında görünmeyi çok sevmeyen Can Yılmaz, daha çok kamera arkasında olmayı tercih etmektedir. Yazarın basılmış 5 adet kitabı vardır.
ROL ALDIĞI YAPIMLAR
1996 : Eşkıya : Hakan
2006 : Hokkabaz : Doktor
2008 : A.R.O.G. : Okul Müdürü
2009 : Yahşi Batı : Peder
2010 : Av Mevsimi : Polis Mahmut
2012 : Acayip Hikayeler - Sezon 1 Bölüm 1
2014 : Pek Yakında : Sabri
2015 : Ali Baba ve 7 Cüceler : İsmail
2017 : Arif v 216 : Eryetiş
2019 : Karakomik Filmler
2020 : Karakomik Filmler 2
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