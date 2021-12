Can Yılmaz kimdir? Cem Yılmaz'ın abisi Can Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Can Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi!

Merak edilen isimler arasında Can Yılmaz yer alıyor. Peki, Can Yılmaz kimdir, aslen nereli, doğum tarihi kaç, kaç yaşında, mesleği nedir? Can Yılmaz'ın rol aldığı yapımlar nelerdir? İşte detaylar...

CAN YILMAZ KİMDİR?

Can Yılmaz (d. 8 Aralık 1968, İstanbul), Türk oyuncu, senarist ve yazar. Can Yılmaz, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın abisidir.

Can Yılmaz doğum tarihi : 8 Aralık 1968

Can Yılmaz kaç yaşında : 53 yaşında

Can Yılmaz nereli : Sivas

Can Yılmaz mesleği ne : Oyuncu, senarist ve yazar.

Aslen Gürün, Sivaslıdır. Can Yılmaz, ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın ağabeyidir. Annesi ev hanımı, babası ise elektrikli ev aletleri satan bir esnaf olan Can Yılmaz çok uzun zamandır metin yazarlığı yapmaktadır.

Önemli çalışmalarından biri de Komedi Dükkanı isimli programın metin yazarlığıdır. Tolga Çevik'in Komedi Dükkanı'nın tüm konsepti ve metinleri Can Yılmaz tarafından yazılmıştır.

Can Yılmaz dizi yazarlığı, skeç, tiyatro gibi birçok projede yazarlık yapmaktadır. Ayrıca Kafa dergisinde de yazmaktadır. Hokkabaz, Her şey Çok Güzel Olacak, GORA, AROG, Yahşi Batı gibi sinema filmlerinin Cem Yılmaz ile birlikte senaristliğini üstlenmiştir. Kamera karşısında görünmeyi çok sevmeyen Can Yılmaz, daha çok kamera arkasında olmayı tercih etmektedir. Yazarın basılmış 5 adet kitabı vardır.

ROL ALDIĞI YAPIMLAR

1996 : Eşkıya : Hakan

2006 : Hokkabaz : Doktor

2008 : A.R.O.G. : Okul Müdürü

2009 : Yahşi Batı : Peder

2010 : Av Mevsimi : Polis Mahmut

2012 : Acayip Hikayeler - Sezon 1 Bölüm 1

2014 : Pek Yakında : Sabri

2015 : Ali Baba ve 7 Cüceler : İsmail

2017 : Arif v 216 : Eryetiş

2019 : Karakomik Filmler

2020 : Karakomik Filmler 2

