Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi

Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi
Haberler.com / Burak Akdoğan - Haberler | Magazin

EUORA 2020'nin açılış maçında A Milli Futbol Takımı İtalya ile karşı karşıya geldi. Evlilik yolunda olan Can Yaman ile İtalyan spiker Diletta Leotta maçı beraber tribünde izlediler. Takımının kazanmasıyla sevinç yaşayan Leotta, Instagram hesabından maç sonu Yaman'ın maskeyle yüzünü kapattığı üzgün hallerini paylaştı.

Ünlü İtalyan spiker Diletta Leotta, EURO 2020'nin açılış mücadelesi olan Türkiye-İtalya maçını tribünden takip etti. Yaman ile birlikte Roma Olimpiyat Stadı'na giden Leotta, mücadele öncesi ve sonrasında sevgilisi ile birlikte paylaşımlarda bulundu. Farklı takımları destekleyen ikili, tribünlerde samimi görüntüler verdi.

ATKILARLA POZ VERDİLER

Karşılaşma öncesi Can Yaman'la beraber iki ülkenin bayraklarının olduğu atkıyla pozlar veren Diletta Leotta, İtalya'nın gollerinin ardından büyük sevinç yaşadı. Leotta İtalya'nın kazanmasıyla sevgilisini kızdırmayı da ihmal etmedi.

Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi

CAN YAMAN MAÇ SONU YIKILDI

Sevgilisi Yaman ile Roma Olimpiyat Stadı'na giden Leotta, Türk taraftarlarından büyük ilgi gördü. Instagram'dan paylaşım yapan ünlü spiker, İtalya'nın bulduğu goller ardından sevgilisi Can Yaman'ın yıkılma anlarını paylaştı. Yaman'ınmaskesinin yüzünde olduğu bir kareyi yayınladı.

Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi
Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi
Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi
Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu
Sosyetik güzel Eda Taşpınar çıplak pozuyla ortalığı kasıp kavurdu
Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın adını dövme yaptırdı
Ünlü şarkıcı Hadise, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın adını dövme yaptırdı
Burak Akdoğan
Haberler.com
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Memduh Büyükkılıç
Magazin Ezgi Mola Enis Arıkan Sarp Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Okay Yokuşlu Rıza Çalımbay Roland Garros Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 11:02:56. #1.15#

title