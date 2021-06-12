Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi

EUORA 2020'nin açılış maçında A Milli Futbol Takımı İtalya ile karşı karşıya geldi. Evlilik yolunda olan Can Yaman ile İtalyan spiker Diletta Leotta maçı beraber tribünde izlediler. Takımının kazanmasıyla sevinç yaşayan Leotta, Instagram hesabından maç sonu Yaman'ın maskeyle yüzünü kapattığı üzgün hallerini paylaştı.

Ünlü İtalyan spiker Diletta Leotta, EURO 2020'nin açılış mücadelesi olan Türkiye-İtalya maçını tribünden takip etti. Yaman ile birlikte Roma Olimpiyat Stadı'na giden Leotta, mücadele öncesi ve sonrasında sevgilisi ile birlikte paylaşımlarda bulundu. Farklı takımları destekleyen ikili, tribünlerde samimi görüntüler verdi.

ATKILARLA POZ VERDİLER

Karşılaşma öncesi Can Yaman'la beraber iki ülkenin bayraklarının olduğu atkıyla pozlar veren Diletta Leotta, İtalya'nın gollerinin ardından büyük sevinç yaşadı. Leotta İtalya'nın kazanmasıyla sevgilisini kızdırmayı da ihmal etmedi.

CAN YAMAN MAÇ SONU YIKILDI

Sevgilisi Yaman ile Roma Olimpiyat Stadı'na giden Leotta, Türk taraftarlarından büyük ilgi gördü. Instagram'dan paylaşım yapan ünlü spiker, İtalya'nın bulduğu goller ardından sevgilisi Can Yaman'ın yıkılma anlarını paylaştı. Yaman'ınmaskesinin yüzünde olduğu bir kareyi yayınladı.