Can Yaman ve Diletta Leotta hakkında şok iddia!
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Can Yaman ve Diletta Leotta hakkında şok iddia!

07.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 07.02.2021 11:50
Can Yaman ve Diletta Leotta hakkında şok iddia!

İtalyan basını Can Yaman ve Diletta Leotta aşkının kurmaca olduğunu yazdı. İddiaya göre bu beraberlik, yakında İtalyan bir diziye başlayacak olan Yaman'ın ülkedeki yıldızını parlatmak için yazılmış bir senaryo.

Türkiye'deki skandal açıklamalarının ardından gözden düşen Can Yaman'ın yıldızı bir anda İtalya'da parladı. Türkiye'deki projeleri birbiri ardına iptal olan Yaman, önce bir İtalyan makarna markasının reklamında rol aldı. Yaman'ın ardından Sandokan dizisinde başrolde yer alacağı açıklandı. Yakışıklı oyuncu, asıl bombayı ise aşk hayatında patlattı. Can Yaman'ın İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile yeni bir ilişkiye başlaması, sadece Türkiye değil İtalya gündemine de yerleşti.

Kaynak: Snob Magazin

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