Can Yaman ve Diletta Leotta Bodrum'da aşka geldiler
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Can Yaman ve Diletta Leotta Bodrum'da aşka geldiler

Can Yaman ve Diletta Leotta Bodrum'da aşka geldiler
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Rol aldığı 'Sandokan' adlı dizi nedeniyle bir süredir İtalya'da bulunan Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye'ye geldi. Ünlü oyuncu, sevgilisine İstanbul'u gezdirdikten sonra rotayı Bodrum'a çevirdi.

Hürriyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Can Yaman ve İtalyan sevgilisi Diletta Leotta, İstanbul ziyaretlerinin ardından soluğu Bodrum'da aldı. Kiraladıkları tekneyle denize açılan sevgililer, Çökertme Koyu'nda böyle görüntülendi.

Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile Türkiye tatiline devam ediyor. İlk olarak sevgilisine İstanbul'u gezdiren ve ailesiyle tanıştıran Yaman bu kez rotayı Bodrum'a çevirdi.

Görüntü vermemek için tekne kiralayan ünlü oyuncu tüm önlemlerine rağmen başarılı olamadı. Baş başa tatile yapan ünlü çift teknelerini önceki gün Çökertme Koyu'na demirledi.

Uzun bir süre telefon görüşmesi yapan İtalyan spiker daha sonra teknenin ön kısmında güneşlenen Yaman'ın yanına geldi.

Sevgilisini öpücük yağmuruna tutan Leotta'ya Yaman da karşılık verdi. Can Yaman, elektrikle çalışan deniz oyuncağı 'seabob' kullandı.

Can Yaman ve Diletta Leotta Bodrum'da aşka geldiler
Can Yaman ve Diletta Leotta Bodrum'da aşka geldiler
Can Yaman ve Diletta Leotta Bodrum'da aşka geldiler
Can Yaman ve Diletta Leotta Bodrum'da aşka geldiler
Can Yaman ve Diletta Leotta Bodrum'da aşka geldiler
Can Yaman ve Diletta Leotta Bodrum'da aşka geldiler
Can Yaman ve Diletta Leotta Bodrum'da aşka geldiler

Kaynak: Snob Magazin

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