Can Yaman, İtalyan oyuncuyla birlikte! İşte ilk kare...

Can Yaman, kendisine teklif edilen dönem dizisi Sandokan için İtalya'ya yerleşmişti. Ünlü oyuncu dizi için aylardır hem binicilik dersleri adı hem de dövüş sanatının inceliklerini öğrendi ancak Sandokan projesinin çekimlerinin önümüzdeki yıla ertelendiğinin haberi geldi.

Can Yaman hayranları bu habere üzülmeye fırsat bulamadan oyuncudan, İtalya'da yeni dev bir anlaşmaya imza attığının haberi geldi. Can Yaman'ın Roma ve Palermo çekilecek olan, RTI ile birlikte Matilde ve Luca Bernabei'nin Lux Vide'ı tarafından üretilen yeni dizi projesi Violet Like the Sea'de ünlü İtalyan aktris ve model Francesca Chillemi'yle baş rolde oynayacağı duyuruldu.

İLK KARE GELDİ

Simona Tanzini'nin Conosci l'estate? adlı romanından uyarlanan dizi gerilim ve komedi unsurlarını bir arada barındırıyor. Dizinin çekimleri başladı ve Can Yaman ilk çekim gününden kareyi Instagram hesabından takipçileriyle de paylaştı.

İtalya'nın en güzel kadınlarından biri olarak tanımlanan ve Can Yaman'ın başrolü paylaştığı Chillemi'nin de yer aldığı fotoğraf Can Yaman hayranları tarafından kısa sürede binlerce beğeni aldı.

İKİ DİLDE OYUNCULUK PERFORMANSI SERGİLEYECEK

Can Yaman daha sonra Şubat 2022'den itibaren "Sandokan"ın modern versiyonu için sete çıkacak. 85'ten fazla ülkede büyük başarıya imza atan Sandokan dizisinin yeni bölümlerinde Can Yaman İngilizce oynayacak.

Yakışıklı oyuncu böylece hem İtalyanca, hem de İngilizce olmak üzere peş peşe iki dilde oyunculuk performansı sergileyecek.