Can Yaman'ın ilişkisine nazar değdi! İkilinin ayrıldığı iddia ediliyor
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Can Yaman'ın ilişkisine nazar değdi! İkilinin ayrıldığı iddia ediliyor

Can Yaman'ın ilişkisine nazar değdi! İkilinin ayrıldığı iddia ediliyor
Haberler.com / Damla Çelikli - Haberler | Magazin

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile yaşadığı aşkla gündemden düşmeyen Can Yaman'ın ilişkisini noktaladığı öne sürüldü. Yaman'ın Instagram hesabını kapatmasıyla ortaya atılan bu iddia sonrası, Leotta'dan da misilleme yaparcasına derin göğüs dekolteli paylaşım geldi.

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile uzun bir süredir doludizgin aşk yaşayan ve geçtiğimiz aylarda evlilik teklifinde bulunarak ilişkisini ciddiyete taşıyan oyuncu Can Yaman ve sevgilisi hakkında hayranlarını üzen bir iddia ortaya atıldı. İlişkilerinin sık sık 'reklam aşkı' olduğu söylenen ikilinin ayrıldığı öne sürüldü.

GÖGÜS DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın bugün sosyal medya hesabı Instagram'ı kapatmasıyla bu iddia ortaya atılırken kafaları karıştıran ikinci hamle ise sevgilisinden geldi. İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, misilleme yaparcasına göğüs dekolteli fotoğraf karesini paylaştı. İkiliden henüz ayrılığa ilişkin bir bilgi gelmezken art arda gelen bu hamleler kafaları karıştırdı.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Roma'daki yeni evlerine taşınan ikili, aşk yuvalarından ilk pozlarını vermiş, Leotta da bu kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.

Can Yaman'ın ilişkisine nazar değdi! İkilinin ayrıldığı iddia ediliyor
Can Yaman'ın ilişkisine nazar değdi! İkilinin ayrıldığı iddia ediliyor
Damla Çelikli
Haberler.com
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