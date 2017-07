Can Tertip"Lerin Duygulandıran Buluşması

Doğanhisar ilçesinde askerlik görevini yerine getiren 20 tertip, 30 yıl aradan sonra bir araya geldi.



Türkiye'nin çeşitli illerinden aileleriyle ilçedeki görev yaptıkları komutanlığa gelen can tertipler, askerlik günlerini yad ederek hasret giderdi.



Doğanhisar ilçe Jandarma Komutanlığı bahçesindeki buluşmada can tertipler, karavanada yemeklerini yedi, anıları tazeledi.



Doğanhisar ilçe Jandarma Komutanlığında 1987-1990 yıllarında görev yapan Jandarma Kıdemli Başçavus Osman Güneş, 30 yıl önceki askerlik görevini yerine getiren tertiplere eski günlerin anısını canlandırmak için içtima aldırdı.



Buluşmayı organize edenlerden Celalettin Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Doğanhisar İlçe Jandarma Komutanlığında 1987-1988 yılında askerlik yapan 20 kişiyi bir araya getirdiklerini söyledi.



Asker arkadaşlarıyla bir araya gelme fikrinin kendisini heyecanlandırdığını anlatan Arslan, "Arkadaşım Dursun Yurttaş'ın o dönemdeki tertiplerin iletişim bilgilerini bulduk. Tek tek telefon numaraları ve mailleri bulunarak bir grup oluşturduk. Sonra bunlarla iletişime geçerek burada buluşmak üzere program tertipledik." diye konuştu.



Arslan, askerlik hizmetini yaptıkları ilçede buluşmanın daha anlamlı olduğuna değinerek, şunları kaydetti:



"Türk Milletinin askerlik ruhunda vardır. Hiç birimiz askerliği unutmadık ve hatta bir çok rüyalarımda burayı görüyorum. 'Askerliğimiz bir an önce bitsin' diye düşünüyorduk ama şimdi 'keşke devam etse' diyorum. Bu programın düzenlenmesinde emeği geçen başta Konya Valisi Yakup Canbolat olmak üzere komutanlarımıza teşekkür ediyorum."



Konya İl Jandarma Alay Komutanı 2. Yardımcısı Jandarma Albay Namık Kemal Çetinkaya, gelen konuklara günün anısına hediye verdi.