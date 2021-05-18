Can Sungur Filistin'e yardım yapıyor!

Can Sungur'dan takdir edilesi bir davranış.

Ülkemizin başarılı yayıncılarından biri olan Can Sungur Filistin'e yaptığı yardım ile gönüllere taht kurmayı tekrar başardı. Geçtiğimiz 23 Nisan için yaptığı yayında Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na 10.000 Dolar yardım yapan yayıncı bu sefer ülkemizde son zamanlarda dikkatle önemsenen Filistin konusunda da yardım yapmaktan çekinmedi.

Can Sungur sosyal medya hesapları aracılığıyla bir gönderi paylaştı. Paylaştığı gönderide ise şu açıklamaya yer verildi:

"Sevgili arkadaşlar, her ay sizlerin KATIL tuşuna basarak kanalımızı desteklemek için ödediği miktarlar ile belli bir gelirim var. Bu akşam itibariyle bu gelirin 1000 Dolar'ını Filistin'de savaştan zarar gören çocukların sağlık ve eğitim masraflarını karşılamak için çalışan PCRF (The Palestine Children's Relief Fund) kuruluşuna aktardım. Bu aktardığım parada sizlerin de büyük bir payı var, o yüzden bilmenizi istedim. Umarım PCRF güvenilir bir kuruluştur ve desteğimiz gerçekten çocuklara ulaşır. Sizin bana destekleriniz için ben de size teşekkür ederim."

Ülkemizdeki yayıncıların bu denli güzel işlere imza atması ise gerçekten çok takdir edilesi bir olay. Umuyoruz ki ilerleyen zamanda da diğer yayıncılardan aynı işleri görebiliriz.

Bu haber ilginizi çekebilir:

Kaynak: Playerbros