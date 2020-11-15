İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı
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İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı

15.11.2020 17:04 | Son Güncelleme: 16.11.2020 09:59

31 Ekim'de meydana gelen 6,6'lık İzmir depreminde ofisinin bulunduğu bina hasar gören İzzet Yıldızhan, yıkım kararı hakkında konuştu. Ofisinde önemli olan eşyaları aldıklarını söyleyen türkücü, "Mal önemli değil, depremde sadece ailemi düşündüm" dedi.

2 hafta önce İzmir'de meydana gelen 6,6'lık depremde birçok bina yıkılırken çok sayıda apartman da hasar gördü. İzzet Yıldızhan'ın ofisinin bulunduğu binanın bitişindeki Rıza Bey apartmanı da depremde yıkıldı. Ofisinin olduğu bina hasar gördüğü için yıkılacağından bahseden türkücü, enkaz altına kalan aracı hakkında da ilk kez konuştu.

"DEPREMDE YAŞADIĞIM KORKUYU TARİF EDEMEM"

Yaşamına İzmir'de devam eden ve iki günlüğüne işleri nedeniyle İstanbul'a geldiğini söyleyen İzzet Yıldızhan, bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Giyim tarzıyla dikkat çeken şarkıcı, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Yıldızhan, ailesiyle birkaç yıl önce yerleştiği İzmir'de iki hafta önce yaşanan depremle ilgili "Yaşadığım kabusu ifade edemem. Çocuklarda çok büyük korku yaşadı. O sırada sadece onları düşündüm. Ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum ve yaralılara büyük geçmiş olsun. İzmir ve Türkiye'mize büyük geçmiş olsun" dedi.

'CAN ÖNEMLİ, 10 TANE ARABAM GİTSE NE OLACAK'

"10 TANE ARABAM ENKAZIN ALTINDA KALSA NE OLACAK"

Bayraklı'da yıkılan binanın yanında bulunan ofisine yıkım kararının çıktığını söyleyen Yıldızhan, "Ofisimizin bulunduğu binada büyük hasar oldu. Alacaklarımızı ofisten aldık, sonrasında orası da yıkılacak" diye konuştu. Depremde yıkılan binanın atlında arabasının kaldığı yönündeki sorulara da açıklık getiren türkücü, "Arkadaşlar bunu sormanız bile çok ayıp. Böyle şeyleri önemsemem, can önemli, 10 tane aracım enkazın altında kalsa ne olacak" ifadelerini kullandı.

Bu arada Yıldızhan, son dönemde virüse rağmen parti verenleri eleştirerek, "Cahil onlar, Allah akıl fikir versin. Bu tür partilerde yer alanları kınıyorum" dedi.

İzzet Yıldızhan'ın İzmir depreminde hasar gören ofisinin bulunduğu bina için yıkım kararı çıktı

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları (2)
COŞKUN: İzzet çok haklı parti vereceksen otel de 2 ye bir vereceksin ama tabi kendini de rezil etmeyeceksin burası çok önemli
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KARLI DAĞ: Olan hep fakire olur. Zengine olmaz.
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