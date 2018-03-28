Çan Morris Tiyatro Sanat Topluluğu Güldürdü

Çanakkale'nin Çan Belediyesi Morris Tiyatro Sanat Topluluğu, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü etkinlikleri kapsamında sezonun ikici oyununu Çan Belediyesi Düğün salonunda yoğun bir izleyici kitlesine sahneledi.

Rus tiyatro yazarı ve modern kısa öykü kurucularından olan Anton Çehov'un Sevgili Doktor ve Türk senaristlerinden Özgür Bakar'ın Asosyal Medya oyunlarının sahnelendiği geceye katılanlar eğlenceli dakikalar geçirdi. Geceye Çan Belediye Başkanı Abdurrahman Kuzu, AK Parti Çan İlçe Başkanı Murat Okan, AK Parti Çan İlçe Kadın Kolları Başkanı Birsel Dirlik, Belediye Meclis Üyeleri ve Çan Halkı katıldı. Gecenin sonunda ekibe teşekkür eden Başkan Kuzu, yönetmen Abdurrahman Tutar'a çiçek takdim etti. - ÇANAKKALE