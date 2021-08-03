Çan'ın ilk kadın tır şoförü
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Çan'ın ilk kadın tır şoförü

İhlas Haber Ajansı / Sevdanur Şahin - Haberler | Güncel

Çan'ın ilk kadın tır şoförü Çanakkale'nin Çan ilçesinde uzun yol ve tır şoförlüğü yapan Filiz İnce, "Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok, yeter ki isteyelim" dedi.

Çan'ın ilk kadın tır şoförü

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Çan ilçesinde uzun yol ve tır şoförlüğü yapan Filiz İnce, "Kadınların yapamayacağı hiçbir iş yok, yeter ki isteyelim" dedi.

"Kadından uzun yol şoförü mü olur?" diyenlere inat bu işe başlamaya karar verdiğini söyleyen İnce, "Tır şoförlüğünü yapmamdaki gayem, erkekler tarafından kadınlara etiketlenmiş görevlerinde dışına çıkılabileceğini göstermek. Yapılan işin cinsiyeti değil, ahlakı ve düzeni olduğunu bildirmek için ben tır şoförüyüm" diyerek uzun yol şoförlüğüne nasıl başladığını anlattı.

İnce, "Yollara çıkmamın sebebi, çocukluğumdan beri tırlara ve şoförlüğe olan hevesimdi" dedi.

İlk Mersin Büyükşehir Belediyesinde otobüs kaptanı olarak işe başladığını söyleyen Filiz İnce, "Mersin Büyükşehir Belediyesinde otobüs kaptanı olarak işe başladığımda çok tepkiler aldım. Her zaman tepki ile değil kadınların desteğiyle de karşılaştım. Elinin hamuru ile erkek işine karışma diye baskı yapanlar cesaretimi toplamama sebep oldu. Böylelikle işimi şehirlerarasınna taşımaya karar verdim. Özel bir şirkette uzun yol şoförü olarak işe başladım. Diğer şoför arkadaşlarımın elinin hamuruyla direksiyonda işin yok demeleri üzerine tartışma yaşayarak ayrıldım. Tartışma sonrası tıra çıkmaya karar verdim" diye konuştu.

Filiz İnce, Çan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin ilk kadın üyesi oldu. Çan Şoförleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Tuncay Pulluk, "Otobüs kaptanlığı gibi ağır bir sorumluluk isteyen mesleği seçip aramıza katılan Filiz İnce kardeşimizi tebrik ediyorum" dedi.

Çan'ın ilk kadın tır şoförü
Çan'ın ilk kadın tır şoförü
Çan'ın ilk kadın tır şoförü
Çan'ın ilk kadın tır şoförü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Sevdanur Şahin

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