Can Dündar'ın kaçak havuzu da yıkıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Can Dündar'ın kaçak havuzu da yıkıldı

Can Dündar'ın kaçak havuzu da yıkıldı -Kaçak villanın yıkımı 10 gün daha sürecek Muğla'nın Bodrum ilçesinde firari gazeteci Can Dündar'ın villasının yıkımları devam ediyor.

13.06.2020 19:25 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:33

Can Dündar'ın kaçak havuzu da yıkıldı

-Kaçak villanın yıkımı 10 gün daha sürecek

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde firari gazeteci Can Dündar'ın villasının yıkımları devam ediyor. Dündar'ın malikanesinin havuzunun yıkılıp üzerinin kapatıldığı, pergolalarının ve orman arazisini işgal ettiği duvarlar ve çardak yıkıldı. Dündar'ın evinin yıkımını 10 gün daha devam edeceği öğrenildi.

Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından kaçak kısımların tahliyesi için gönderilen ihbarnamenin ardından Dündar'ın evinde yıkım başlamıştı. Milyon dolarlık villanın bahçe kısmının bir bölümünün orman bir bölümünün ise hazine arazisi olduğu tespit edilmişti. 9 gündür yıkım ekibi tarafından öce evinin ön kısmında bulunan pergolalar yıkıldı. Ardından bahçedeki çardağı yıkan ekipleri. Son olarak havuz yıkıp üzerini toprakla kapattı. Orman alanına duvar çekerek kendi evinin arazinin kattığı bölümdeki duvarlarda yıkıldı.

Çardak keyfi, havuz keyfi sona erdi

Kumbahçe Mahallesi Çavuşoğlu Sokak'ta bulunan Can ve Dilek Dündar'ın villasının yıkımı devam ederken Dündar ailesinin keyif yaptığı çardak ve havuzun yerle bir olduğu havadan görüntülendi. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın kullanım alanın olarak 27 metrekaresi orman arazisi yeniden Orman İşletme tarafından alındı. Bahçe duvarları yıkılarak orman arazisi olan kısma Muğla Orman işletme Müdürlüğüne verildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal edilen bölümün yeniden ağaçlandırılacağı öğrenildi. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü ölçüm yaparak araziyi eski haline getirilmesini beklediği öğrenildi.

Yıkım 1 hafta daha sürecek

Öte yandan Çevre İl Müdürlüğünden edinilen bilgiye göre Gazeteci Yılmaz Özdil'in evinin de 15 gündür süren yıkımın devam ettiği yaklaşık 1 hafta daha yıkımın süreceği öğrenildi. Bodrum Belediyesinde edinilen bilgiye göre ise 9 gündür devam eden Can Dündar'ın evinin yıkımının tamamlanmasının da yaklaşık 10 gün süreceği öğrenildi.

Can Dündar'ın kaçak havuzu da yıkıldı

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı Haber
Kocaeli'de eylem ve etkinlik için giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım Haber
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi Haber
Taksim'de ehliyeti olmayan ve alkollü çıkan Irak vatandaşı polise itiraz edince Türkler karşılık verdi
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Görülmemiş hırsızlık: Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı
Görülmemiş hırsızlık: Çamaşır makinesini içerisinde yıkanan elbiselerle çaldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Kayıp Afgan çobanın cansız bedeni, boş su kuyusunda bulundu
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
Emniyetin operasyon düzenlediği evde FETÖ üyeleri gizli bölmelerde yakalandı
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
İstanbul Valiliği, yüzme alanları ve plajlarda alınması gereken önlemlerle ilgili genelge yayımladı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
Edirne'ye girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
İzmir'de sağanak nedeniyle dere taştı, dükkan ve araçlar sular altında kaldı
İzmir'de sağanak nedeniyle dere taştı, dükkan ve araçlar sular altında kaldı
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Ülker Stadı'nda protokol tribününde sosyal mesafe kuralına uyuldu
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Galatasaray, Mustafa Cengiz'in hastaneye kaldırıldığı iddialarını yalanladı
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Tahir Karapınar'ın F.Bahçe mutluluğu: 4 gün değil de 4 yıldır görevdeymişim gibi hissettim
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: 'I love you Başkanım'
Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e: "I love you Başkanım"
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Türk askeri, Libya'da siviller için tehdit oluşturan mayınları temizlemeye başladı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
ABD'de silahlanan eylemciler bir kentte özerklik ilan etti, Trump çılgına döndü
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Aydın'da bir kişi, tabancayla önce eşini sonra kendisini vurdu
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
Yapımcı Elif Dağdeviren Maçka Parkı'nda saldırıya ve tacize uğradı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Engin Altay Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Musa Farisoğulları
Magazin Şener Şen Demet Akalın Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil
Spor Can Bartu Semih Özsoy Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Karar Göztepe Kayserispor
Şu an buradasınız: Can Dündar'ın kaçak havuzu da yıkıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 19:42:17. #1.14#
title