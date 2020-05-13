Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı
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Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil'den sonra, firari Can Dündar'ın villasının da kaçak olduğu ortaya çıktı. Tespitlere göre Dündar, bahçe duvarı yaptırırken 27 metre orman alanını işgal etti...

Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı
13.05.2020 08:16 | Son Güncelleme: 13.05.2020 08:52

Can Dündar'ın Bodrum'daki villasını kaçak olarak genişlettiği 27 metre orman arazisini işgal ettiği ortaya çıktı.

Sabah Gazetesi'nden Hayrettin Şaşmaz'ın haberine göre; Bodrum'un Kumbahçe semtinde 1184 ada ve 4. paftada bulunan deniz manzaralı villanın, havuz bölümünün de olduğu kısımları orman alanı içine yapıldığı ve ruhsata aykırı olduğu belirlendi. Deniz manzaralı ve 5 milyon TL değerinde olduğu öğrenilen villa ile ilgili işlem yapan Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, Dündar'ın villasının ormana 27 metre tecavüzlü olduğunu saptadı. Orman Bölge Müdürlüğü mühendislerinin önceki gün gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın işgalli bölümünün yıkımının gündeme gelebileceği, aynı zamanda Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli olarak işlem yapabileceği öğrenildi.

ORMAN ARAZİSİNE DUVAR ÇEKTİ

Yapılan tespitler şöyle sıralandı:

- Dündar, ruhsata aykırı olarak 27 metre orman alanını işgal etti.

- Orman arazisini duvarla çevirip villasına kattı.

- Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapıldı.

ELDEN ÇIKARMAK İSTEMİŞTİ

Dündar'ın, eşi Dilek Dündar ile ortak tapuya sahip olduğu villanın durumu ise firari sanığın, yapıyı satma girişimi sonrası ortaya çıktı. Sanatçı Gülriz Sururi'den satın aldığı 2 katlı taş yapı villanın satılması için Can Dündar'ın 2018'de Berlin Noteri Torsten Körster kanalı ile 18 Temmuz 2018 tarihli 6451/18 sayılı vekâletname verdiği, villanın 3 kişiye satılmak üzere Bodrum Tapu Müdürlüğü'ne başvurulduğu öğrenildi. Tapu müdürlüğü, satışın hukuki durumu için savcılığa durumu bildirirken, olayın savcılıkça araştırılmaya alınması üzerine satışın gerçekleşemediği öğrenildi. Villa halen Can Dündar ve eşi Dilek Dündar üzerine görünüyor.

Can Dündar'ın da villası kaçak çıktı

Güncel Manşet

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