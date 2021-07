CAN DÜNDAR'A SİLAHLI SALDIRI DAVASI'NDA YENİ KARAR: SANIĞA 3 YIL 1 AY HAPİS

Özden ATİK/ İstanbul, DHA

ÇAĞLAYAN'da İstanbul Adalet Sarayı'nın önünde eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a silahla yaralamaya teşebbüs edildiği, araya giren NTV muhabiri Yağız Şenkal'ın ise yaralandığı davada, İstinaf Mahkemesi'nin bozma kararının ardından yeniden karar çıktı. Mahkeme, sanık Murat Şahin'i, Can Dündar ve Yağız Şenkal'a yönelik eylemleri nedeniyle toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nda 6 Mayıs 2016'da görülen MİT TIR'larına ait görüntüleri yayınlanması davası arasında dışarı çıkan Can Dündar'a, adliye önündeki meydanda sanık Murat Şahin "Vatan haini" diye bağırarak silahıyla ateş etmişti. Olayda NTV muhabiri Yağız Şenkal yerden seken mermiyle bacağından yaralanmıştı. Saldırıda Can Dündar yara almadan kurtulurken gazeteci Yağız Şenkal bacağından yaralanmıştı. Gözaltına alınan sanık Murat Şahin, 5,5 ay hapis yattıktan sonra tahliye edilmişti. Yapılan ilk yargılama sonunda saldırgan Murat Şahin'e NTV muhabiri Yağız Şenkal'a karşı "Kasten yaralama" suçundan 4 bin 500 TL adli para cezası, "Ruhsatsız silah taşıma" suçundan da 10 ay hapis cezası verilmişti. Sanığa, Can Dündar'a karşı eylemlerinden dolayı ise ceza verilmemişti. Diğer iki sanık da beraat etmişti.

"EYLEMİM CAN DÜNDAR'A YÖNELİKTİR"

İtiraz sonrasında İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nce bozulan kararın ardından dava, İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden görüldü. Bugünkü duruşmaya tutuksuz sanık Murat Şahin ve taraf avukatları katıldı. Sanık Murat Şahin savunmasında, "Bu olayı gerçekleştirmeye kendim karar verdim. Beraatimi talep ederim. Benim eylemim Can Dündar'a yöneliktir. Atılan kurşun Can Dündar'aydı. Yağız Şenkal'ın araya girmesi ve merminin sekmesiyle Yağız Şenkal yaralanmıştır" dedi.

TOPLAM 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI

Mahkeme sanıklar Sabri Boyacı ve Habip Ergün Celep'in "Tehdit" ve "Silahla yaralamaya teşebbüs" suçlarından yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine karar verdi. Sanık Murat Şahin'i ise Can Dündar'a karşı "Silahla tehdit" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptıran mahkeme, gazeteci Yağız Şenkal'a karşı "Kasten yaralama" suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Sanık Murat Şahin "Ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 10 ay hapis ve 500 TL adli para cezasına çarptırıldı. Sanık Murat Şahin toplamda 3 yıl 1 ay 15 hapis cezasına çarptırıldı ancak mahkeme, tüm suçlar yönünden ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı