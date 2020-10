Can dostlarımız için "Pet taksi"ler kesintisiz görevde

ÇOĞU zaman toplu taşıma araçlarına alınmayan evcil hayvanlar için Türkiye'de "Pet taksi" uygulaması başladı. Yaklaşık 2 sene önce veterinere götürecek araç bulmakta zorlanan ve köpeğini kaybeden Dilşat Akcan evcil hayvanların da seyahat edebilmesi için girişimde bulundu ve 'Pet Taksi' uygulamasını başlattı. Akcan, "Benim gibi zorda kalan birçok evcil hayvan sahibi bizi arayıp, araç rezervasyonlarını yaptırıp, özel olarak bizimle seyahat edebiliyor. Buna ihtiyaç vardı" dedi.

Her boy ve kiloda evcil hayvanları, ırk ve cins fark etmeksizin taşıyan pet taksiler, son dönemde büyük ilgi görüyor. Şehir içi ve şehir dışı hizmet veren taksilerle evcil hayvanların, sahibi yanında ya da yanında olmadan yolculuk etmeleri mümkün. Pet taksiler, belirtilen lokasyondan evcil hayvanınızı alarak işlemleri bittikten sonra yeniden adresinize bırakıyor.

"KÖPEĞİMİ KAYBEDİNCE TÜRKİYE'DE BÖYLE BİR EKSİKLİK OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Sevimli Pet Taksi Firma Sahibi Dilşat Akcan, bu uygulamayı hayata geçirdiği için duyduğu memnuniyeti anlatırken şunları söyledi:

"Fikir aslında 2 sene önce başladı. Benim küçük bir köpeğim vardı. Hastalandı ve o süreçte fakülteye veya veterinere götürecek araç bulmakta zorlandık. Bu süre zarfında köpeğimi kaybettim ve düşündükçe böyle bir açık olduğunu fark ettim ve böyle bir girişimde bulunmaya karar verdim. İyi de oldu. Benim gibi zorda kalan birçok evcil hayvan sahibi i ya da bir yere gitmek isteyen, gezmek isteyen, veterinere gitmek isteyen köpeği ile şehir dışına çıkmak isteyen herkes bizi arayıp, araç rezervasyonlarını yaptırıp, özel olarak bizimle seyahat edebiliyor."

"NEREDELERSE ARAÇ GÖNDERİYORUZ, NEREYE İSTERLERSE ORAYA BIRAKIYORUZ"

Türkiye genelinde uygulamayı sürdürdüklerini belirten Dilşat Akcan, "Şehir içi ayrı, şehir dışı ayrı hizmetimiz var. Zaten Türkiye genelinde 6 aracımız var şu an. Çok fazla talep var. Çünkü Türkiye içinde yasal olarak bu işi yürütüyoruz. Evraklarımız kayıtlarımız her şeyimiz var. Sürücülerimiz de aynı şekilde kayıtlı. Birçok kolaylık sağlıyoruz müşterilerimize. Başka kolaylıklar sayesinde de hem yazın şehir dışı seyahatlerimiz çok oluyor hem de şehir içinde nereye gitmek isterlerse bizi arıyorlar. Neredelerse araç gönderiyoruz. Nereye isterlerse oraya bırakıyoruz" dedi. Akçan, "Mesela yağmurlu bir havada hiçbirimiz taksi bulamıyoruz. Kendimiz bile bulamıyoruz. Çoğu hayvanları almıyor araçlarına. Pisletir, tüy döker vs. diye. Hiçbir toplu taşımaya binemiyorsunuz. Biz de insanlara hem rahat edebildikleri hem de VIP hizmet alabildikleri güvenilir bir şirket olarak hizmet veriyoruz." diye konuştu.

ŞEHİR İÇİ KİLOMETRE BAŞINA 6 LİRA

Uygulamanın son zamanlarda yaygın olarak kullanılmaya başlandığını söyleyen Dilşat Akcan, şöyle devam etti:

"Aslında pahalı bir uygulama değil. Şehir içi kilometre başına 6 liradan hesaplama yapıyoruz. Şehir dışında da özel bir fiyatlandırmamız var. Kafeslerin 45-50 kiloya kadar taşıma kapasitesi var. Özel olarak yapıldı. Yani her cins köpek düşünülerek yapıldı bu tasarımlar. Biz bu kafesin içine çoğu zaman strese giren köpekler için yastıklarını, yataklarını ve oyuncaklarını da koyuyoruz. Sadece sahibine yolculuktan 2 saat önce yemek vermemelerini, 1 saat önce de suyu verip kesmelerini istiyoruz ki yolculukta mide bulantısı olmasın. Hayvan ayırt etmiyoruz. Kedisi olan, köpeği, tavşanı olan her cins hayvan taşıyoruz açıkçası. Sadece yolcularımızdan şunu rica ediyoruz; herhangi bir hastalığı olabilir diye aşı karnesini görmek istiyoruz. Onun dışında herhangi bir problemi yok seyahat edebilir demesi bizim için yeterli."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burçak Bozkuş