Can dostlar için doğal mama ve su kabı
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Can dostlar için doğal mama ve su kabı

07.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 07.10.2020 14:44
Can dostlar için doğal mama ve su kabı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası'nda sokak hayvanları için doğal taştan mama ve su kapları üretildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne ait Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası'nda sokak hayvanları için doğal taştan mama ve su kapları üretildi.

Hayvanların korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini bilerek çalışmalarına aralıksız devam eden Samsun Büyükşehir Belediyesi ortaya koyduğu hizmetler ile can dostların her zaman yanında olmaya devam ediyor. Şehir mobilyaları üretmek için kurulan Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası'nda bu kez sokak hayvanları için çalışma yapıldı. Sokak hayvanları için Doğupark ve Batıpark başta olmak üzere şehrin belli noktalarına konulmak üzere doğal taştan yapılan mama ve su kapları estetik açıdan da güzel bir görüntü ortaya koyacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Doğaltaş Elemanları Üretim Fabrikası'nın çok önemli ve güzel işler ortaya koyduğunu belirterek, "Sokak hayvanlarımız için de böyle bir çalışma yapıldı. Seri üretime geçilip kentimizin belli noktalarına bu doğal taştan mama ve su kaplarını yerleştireceğiz. Bizlere emanet olan sokak hayvanlarımız için her şey düşünülerek tasarlandı. Büyükşehir olarak hayvanlarımızın tedavi, beslenme ve su ihtiyaçlarının karşılanması noktasında ne kadar hassas bir belediye olduğumuz biliniyor. Her canlının suya ihtiyacı vardır. Sokak hayvanlarımızın da bu ihtiyacını gözeterek yapılan bu çalışma çok değerli" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Can dostlar için doğal mama ve su kabı
Can dostlar için doğal mama ve su kabı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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