Çan'da yeşil alan çalışmaları sürüyor
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Çan'da yeşil alan çalışmaları sürüyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çan'da yeşil alan çalışmaları sürüyor

Çanakkale'nin Çan Belediyesi ilçedeki mevcut park ve yeşil alanları iyileştirme çalışmaları ile yeni park alanları oluşturma faaliyetlerini sürdürüyor.

Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek
Oyun şirketi Boss Bunny, CZN Burak ile ortak oyun geliştirecek

Çanakkale'nin Çan Belediyesi ilçedeki mevcut park ve yeşil alanları iyileştirme çalışmaları ile yeni park alanları oluşturma faaliyetlerini sürdürüyor.

Park ve yeşil alanları iyileştirme çalışmaları ile yeni park alanları oluşturma faaliyetleri hakkında bilgi veren Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Yeşil alanların şehrimizin görünümüne yakışır güzellikte olması için ekiplerimiz oyun alanlarının ve oturma alanlarının yenilenmesi, çevre düzenleme ve bakım onarım çalışmalarını sürdürüyor" dedi. - ÇANAKKALE

Çan'da yeşil alan çalışmaları sürüyor
Çan'da yeşil alan çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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