Çan'da sağlık tesislerinin temeli atıldı

21.08.2019 20:47

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, geçmişte pek çok sağlık sorunu için büyükşehirlere giderken bugün yatırımlar sayesinde bu hizmetlerin Çan ve Çanakkale'de de alınabildiğini belirtti.

Turan, Çan Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunu bünyesinde barındıran yatırımın temel atma törenine katılarak bir konuşma yaptı.

Çan'da sağlık hizmetleri konusunda ne varsa tamamlamak istediklerini belirten Turan, şöyle konuştu:

"Kaldı ki devlet hastanemizin inşaatını yakından takip ediyorum. Bitmek için gün bekliyor. Onu da inşallah bitirip büyük bir onurla hizmetinize açacağız. 15 yıl önce Çanakkalemizde 3 ambulansın olduğunu hatırlarsak nasıl bir yol aldığımızı görmüş oluruz. Ambulans sayımız şu an 50'lere dayandı. 3 olan sağlık merkezimiz şu an 25'leri geçti. Önceden her mesele için İstanbul ve Ankara'ya giderdik ama şimdi ya ilçemizde ya da ilimizde bu konuların yüzde 95'ini çözüyoruz. Ameliyatından organ nakline kadar bir çok alanda merkez hastanelerimiz mesafe katetti. Aynı hizmetleri inşallah Çan'ımıza yapmak için sabırsızlıkla bekliyoruz. Bugün toplum sağlığı merkezimizi, aile sağlığı merkezimizi, 112 acil sağlık hizmet binamızı beraber şekillendirip temelini atıyoruz. Gün gün takip edeceğiz adeta küçük bir hastane olan bu güzel merkezimizin açılışını inşallah beraber yapacağız."

Törene Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, idari kurum amirleri ve daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA