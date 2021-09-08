Çan'da kamu ve özel kuruluş yetkilileri bir araya geldi
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Çan'da kamu ve özel kuruluş yetkilileri bir araya geldi

Çan'da kamu ve özel kuruluş yetkilileri bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, kamu idarecileri, özel kuruluşların yetkilileriyle bir araya geldi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde, kamu idarecileri, özel kuruluşların yetkilileriyle bir araya geldi.

Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ile birlikte ilçede bulunan kamu ve özel kuruluşları ziyaret etti. Gerçekleştirilen ziyaretler hakkında bilgi paylaşan Başkan Bülent Öz, "Bölgemiz ve ilçemizde istihdam sağlayan kurum ve kuruluşlar ile ilçemizin menfaatleri doğrultusunda fikir alışverişinde bulunduk. Ayrıca 23 Eylül Çan'ın kurtuluşu dolayısıyla tertip edeceğimiz yağlı pehlivan güreşleri için destek talebinde bulunduk" dedi. - ÇANAKKALE

Çan'da kamu ve özel kuruluş yetkilileri bir araya geldi
Çan'da kamu ve özel kuruluş yetkilileri bir araya geldi
Çan'da kamu ve özel kuruluş yetkilileri bir araya geldi
Çan'da kamu ve özel kuruluş yetkilileri bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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