Çan'da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı - Haberler

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Çan'da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Çan'da fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı

Çanakkale'nin Çan ilçesinde fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı.

ÇANAKKALE (İHA) - Çanakkale'nin Çan ilçesinde fahiş fiyat ve stokçuluk denetimi yapıldı.

Çan vergi dairesinden görevli personeller, ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler ve Çan Belediyesi zabıta ekipleri ile birlikte ilçede bulunan zincir marketler ve yerel marketler stokçuluğa karşı denetlendi. Satış noktalarının raf ve depolarında denetim yapan ekipler, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadı. - ÇANAKKALE

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Çan Belediyesi, Çanakkale, Zabıta, Vergi, Yerel, Haberler

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