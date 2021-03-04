Can Çelik (Closer) kimdir? Dünyaca ünlü Türk LoL oyuncusu Closer Twitch, Youtube kanalı!
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Can Çelik (Closer) kimdir? Dünyaca ünlü Türk LoL oyuncusu Closer Twitch, Youtube kanalı!

04.03.2021 15:10 | Son Güncelleme: 04.03.2021 15:15
Can Çelik (Closer) kimdir? Dünyaca ünlü Türk LoL oyuncusu Closer Twitch, Youtube kanalı!

Türkiye'nin en çok tanınan LoL oyuncularından olan Closer, global çapta başarılarıyla adından söz ettiriyor. Twitch yayınları ve YouTube'da paylaştığı içeriklerle büyük kitlelere hitap eden profesyonel oyuncu Can Çelik kimdir, kaç yaşında?

Dünyaca ünlü 100 Thieves takımında aktif olarak profesyonel oyunculuk hayatına devam eden Closer, açtığı Twitch yayınlarıyla oyun oynayarak keyifli sohbetler gerçekleştiriyor. Can Çelik (Closer) kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır detayları haberimizde...

CAN ÇELİK (CLOSER) KİMDİR?

Profesyonel League of Legends oyuncusu Can Çelik. Closer kullanıcı adı ile tanınmaktadır. Closer, 29 Eylül 1998 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Profesyonel e-spor kariyerine Royal Bandits adlı takım ile 31 Ocak 2017 tarihinde ormancı rölünde başlamıştır. Yıldız oyuncunun daha sonrasında 15 Şubat 2017 tarihinde Royal Bandits ile yolları ayrılıyor. Yaklaşık 1 ay sonra The Vultere takımının kadrosuna giren Can, burada da fazla zaman geçirmeden Beşiktaş Esports takımıyla anlaşma sağlıyor. Beşiktaş Esports ekibiyle de yaklaşık 2 aylık bir süreç geçiren yıldız oyuncu, eski takımı Royal Bandist'in yeniden yolunu tutuyor ve ekiple beraber 14 aylık bir sürecin içine giriyor. Bu süreç boyunca takımıyla beraber önemli başarılar yakalayan Can'ın üstün performansı kendine yeni kapılar aralamaya devam etti. 15 Kasım 2018 tarihinde Royal Yount takımına transfer olan Can takımında ormancı rolünde büyük başarılara imza attı ve TLC 2019 Yazı Sezonunu şampiyon olarak tamamladılar. Can'ın bu başarıları uluslararası takımlarda adının duyulmasına sebep oldu ve Golden State Warriors basketbol takımının e-spor şubesi Golden Guardians takımından gelen teklifle yetenekli oyuncu yurtdışına açıldı. Can aktif olarak LoL profesyonel hayatına 100 Thieves takımında devam ediyor.

CLOSER TWITCH, YOUTUBE VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI

Twitch'de 250 bin'den fazla takipçisi olan Closer, platformda yayın açtığında yüksek izlenme sayılarına ulaşabiliyor. Twitch'deki kullanıcı adı closer'dır.

Ek olarak YouTube'da 170 bin'den, Instagram'da 63 bin'den, Twitter'da ise 44 bin'den fazla takipçisi vardır.

  • Closer Twitch: twitch.tv/closer
  • Closer YouTube: youtube.com/closerlol
  • Closer Instagram: instagram.com/cancloser/
  • Closer Twitter: twitter.com/closerlol
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