Çan belediyesinden temiz evler uygulaması
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Çan belediyesinden temiz evler uygulaması

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Çan belediyesinden temiz evler uygulaması

Çanakkale Çan Belediyesi "Derman Belediyecilik" anlayışıyla bakıma muhtaç, engelli, kimsesiz ve yaşlı vatandaşlara evde temizlik desteğini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Çanakkale Çan Belediyesi "Derman Belediyecilik" anlayışıyla bakıma muhtaç, engelli, kimsesiz ve yaşlı vatandaşlara evde temizlik desteğini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.

Pandemi kuralları gözetilerek sağlanan temizlik desteği hakkında bilgi paylaşan Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, "Derman belediyecilik anlayışımız ile pandemi kuralları gözetilerek bakıma muhtaç, engelli kimsesiz ve yaşlılarımıza derman oluyor, ev temizliğinde destek ve yardımcı oluyoruz." Açıklamalarında bulundu. Başkan Öz, vatandaşlarımıza derman olduğumuz temiz evler uygulamamız aralıksız devam edecek" aile sağlığı ve temizliğini önemseyerek 'temiz evler' uygulamasını hayata geçirdiğimiz uygulama, ekiplerimizin çalışmaları ile devam ediyor." Diyerek açıklamalarına devam eden Başkan Bülent Öz, "Vatandaşlarımızın daha temiz bir ortamda yaşamasına katkıda bulunmaya devam edeceğiz " dedi. - ÇANAKKALE

Çan belediyesinden temiz evler uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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