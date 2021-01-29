Can Ataklı'nın PYD ile ilgili yaptığı skandal açıklama gündem oldu: Terörist mi bilmiyorum, elimde belge yok

Can Ataklı terör örgütü ile ilgili yaptığı açıklamada "Ben bilmiyorum. PYD terörist mi değil mi elimde belge yok. Ne yaptı, buraya saldırdı mı, adam mı öldürdü, bomba mı patlattı? Bilmiyorum yani" derken, bu açıklamaya tepki yağdı. Ataklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan için de, "Gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" demişti.

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen TELE 1 sunucusu Can Ataklı yeni bir skandal açıklamaya imza attı. Programında terör örgütü PYD ile ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Ataklı, PYD için terör örgütü diyemedi ve terörist demek için elinde belge olmadığını aktardı. Ataklı'nın yaptığı bu açıklamalar sosyal medyada gündem oldu.

Ataklı açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:

"Ben dün diyorum ya AK Parti'den başka PYD'ye terörist diyen yok. Sende demiyorsun, bunun herhalde hesabını soracaklar. AK Parti'nin terörist dediğine terörist demeye mecburiyetimiz yok. Ben bilmiyorum. PYD terörist mi değil mi elimde belge yok. Ne yaptı, buraya saldırdı mı, adam mı öldürdü, bomba mı patlattı? Bilmiyorum yani. Ama belli ki AK Parti hükümeti bunu biliyor ve terörist diyor. Ama dünyada PYD'ye terörist diyen başka hiç kimse yok"

"ERDOĞAN'IN GİTMESİ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR HALK ÖFKESİNİN OLMASI LAZIM"

Geçen aylarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görevi bırakması için "Çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım" diyen Ataklı, "Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Kendisine oy verenlere ekmek veremeyecek kadar ağır bir ekonomik kriz olursa... Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI'NA HAKARETTEN DAVA AÇILMIŞTI

Ataklı'nın bir programda Cumhurbaşkanı'na hitaben, "Sen ne yaptın lan, 17 yıldır oradasın, yine su basıyor, yine sel basıyor, yine depremde yıkılıyor. Beceremediniz gitti be" söylemlerde bulunmasının ardından "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan hakkında iddianame düzenlenmişti. Ataklı'nın, "Cumhurbaşkanı'na alenen hakaret" suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilmişti.