Çamurlu Mahalle Muhtarı Aziz Polatbaş: "MASKİ, EN BÜYÜK HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

MALATYA (Habermetre) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü, Battalgazi İlçesi'ne bağlı Çamurlu Mahallesi'nde kanalizasyon hattı yapıyor. Çamurlu Mahalle Muhtarı Aziz Polatbaş, "En büyük hayalim Çamurlu'nun kanalizasyon altyapısı idi. MASKİ, hayalimi gerçekleştirdi. Çamurlu en büyük sorundan kurtuldu" dedi.

Malatya merkez ve kırsal ilçelerde çalışmalarına ara vermeden devam eden MASKİ Genel Müdürlüğü, Battalgazi İlçesi Çamurlu Mahallesi'nin kanalizasyon alt yapısı için çalışmalara başladı. Çalışmalar kapsamında, Çamurlu Mahallesi'ne 2 bin metre kanalizasyon hattı yapılacak. Çalışmalardan dolayı mutlu olduklarını kaydeden Çamurlu Mahalle Muhtarı Aziz Polatbaş, "Muhtarlık yaptığım dönemde benim en büyük hayalim Çamurlu'nun kanalizasyon altyapısının yapılmasıydı. Çamurlu merkezde 4 tane fosseptik çukuru vardı. Aylık 2-3 defa fosseptik çukurları temizleniyordu. Özellikle yazın mahallede kokudan durulmuyordu. Çamurlu Mahallesi Eyyubi Sokak'ta yaklaşık 2 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar tamamlandıktan sonra kanalizasyon sorunumuz kalmayacak. Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a, MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Çamurlu Mahallesi'ne yapılan çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Malatya merkez ilçelerde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Kanalizasyon altyapısı bir şehrin modern bir hale gelmesi için çok önemlidir. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak amacımız, şehrimizin altyapısını güçlendirerek modern bir şehir inşa etmeye katkı sunmaktır. Battalgazi İlçesi Çamurlu Mahallesi Eyyubi Sokak'ta kanalizasyon sıkıntısı olduğunu muhtarımız bizlere bildirdi. Arkadaşlarımız projelendirerek çalışmalar başlattı. 2 bin metrelik kanalizasyon hattı inşa ediliyor. Çalışmalar tamamlandığında mahalle kanalizasyondan kaynaklı kötü kokulardan kurtulacak. Şimdiden hayırlı olsun" diye konuştu.

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