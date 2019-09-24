Çamlıbel Elektrik'ten Ballıca Mağarası'na tanıtım desteği

24.09.2019 16:24

CK Enerji Çamlıbel Elektrik Perakende Satış AŞ Tokat İl Müdürü Aykut Ayan, "Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması, Tokat'ımız için önemli bir karar. Şirket olarak tanıtım çalışmalarına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." dedi.

Ayan, yaptığı açıklamada, Ballıca Mağarası'nın bir süre önce UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alındığını hatırlattı.

Daha önceden tahsilat makbuzlarında şirketleri tarafından 2017 yılından bu yana sürdürülen "Askıda Ekmek Projesi" kapsamındaki görsellere yer verdiklerini belirten Ayan, "Bu kez tanıtım çalışmalarına katkıda bulunmak amacıyla üzerinde Ballıca Mağarası'nın görseli bulunan 200 bin tahsilat makbuzu bastırdık. Ballıca Mağarası'nın UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne alınması, Tokat'ımız için önemli bir karar. Şirket olarak tanıtım çalışmalarına katkıda bulunmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA