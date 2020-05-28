Camiye yuva yapan kumru ve yavrularına imam "kol kanat geriyor"
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Camiye yuva yapan kumru ve yavrularına imam "kol kanat geriyor"

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan bir caminin içine yuva yapan kumru ve yavrularına cami görevlisi bakıyor.

28.05.2020 19:03 | Son Güncelleme: 28.05.2020 19:08

Nevşehir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid19) tedbirleri kapsamında ibadete kapatılan bir caminin içine yuva yapan kumru ve yavrularına cami görevlisi bakıyor.

Güzelyurt Mahallesi'ndeki Hazreti Ömer Camisi'ne pencereden girerek hoparlörün üzerine yuva yapan kumru ile bir süre önce yumurtadan çıkan yavruları ilginç görüntü oluşturuyor.

Caminin imam hatibi Mustafa Öz, AA muhabirine, kumrulara kanatlanıncaya kadar ev sahipliği yapacaklarını belirtti. Kumru bakımıyla ilgili tanıdıklarından bilgi aldığını, koronavirüs tedbirleri kapsamında cemaati olmayan camide kuşları ağırlamaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Öz, şöyle konuştu:

"Anne varken yanına tedirgin olmaması için yaklaşmıyoruz. Çevredeki kedilerden koruyoruz, besliyoruz. Bunları bizim için sevap kapısı olduğunu düşünüyoruz. İki yumurtası vardı. Bir süre sonra yavrular yumurtadan çıktı. Büyüyüp sağlıklı bir şekilde uçacaklar, bizler de sevineceğiz."

Camiye yuva yapan kumru ve yavrularına imam 'kol kanat geriyor'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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