Camiye giren hırsız kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı - Haberler
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Camiye giren hırsız kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın İnegöl ilçesi Sani Konukoğlu Cami müştemilatındaki tuvaletlere hırsızlık için giren şahsı bekçiler yakaladı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesi Sani Konukoğlu Cami müştemilatındaki tuvaletlere hırsızlık için giren şahsı bekçiler yakaladı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay saat 23.30 sıralarında Osmaniye mahallesindeki Sani Konukoğlu Camiinde meydana geldi.

Caminin tuvaletlerine hırsızlık amacıyla bir şahsın girdiği ihbarını alan bekçiler, harekete geçtiler. Bekçileri gören şahıs kaçmaya başladı. Kovalamaca sonucu şüpheli İlyas B. (31) yakalandı.

Şahsın üzerinde yapılan arama bir miktar metanfetamin uyuşturucu maddesi ile uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Şüpheli ekiplerce gözaltına alındı. - BURSA

Camiye giren hırsız kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı

Camiye giren hırsız kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı

Camiye giren hırsız kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı

Camiye giren hırsız kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı

Camiye giren hırsız kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı

Camiye giren hırsız kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı

Camiye giren hırsız kovalamacayla yakalandı, üzerinden uyuşturucu çıktı

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