Camisiz minare, köyün sembolü oldu

27.08.2019 13:07

BURSA'nın İnegöl ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi'ndeki camisiz minare mahallenin sembolü haline geldi. Mahalleli, ilgi gören minareye bakım yapılmasını bir de saat konulmasını istiyor.

İlçeye bağlı kırsal Hasanpaşa Mahallesi'nde 1868'de yapılan ancak tehlike oluşturduğu için 2000 yılında yıkılmasına karar verilen caminin minaresi, vatandaşların isteği üzerine olduğu gibi bırakıldı. Mahallenin farklı bir noktasına yeni bir cami yapılırken yıkılmayan eski camiye ait minare, mahallenin sembolü haline geldi. Mahallenin meydanındaki camisiz minare ilgi çekiyor.

'GELEN GİDEN MİNARENİN INI ÇEKİYOR'

Mahallenin 150 yıl önce Gürcistan'ın Batum bölgesinden göç edenler tarafından kurulduğunu belirten Muhtar Suat Karakaya, "Mahalle nüfusu artmaya başlayınca bir de cami yapmışlar. 2000 yılına gelindiğinde cami yıkılmaya yüz tutmuştu. Mahalle sakinleri olarak farklı bir noktaya yeni cami yaptık. Yıkılmaya yüz tutan camimizi ise yıktık. Minare oldukça sağlamdı, yıkmaya kıyamadık, bıraktık" dedi. Minarenin köyün sembolü haline geldiğini aktaran Karakaya, "Minare, mahallemizin sembolü haline geldi. Gelen giden minarenin fotoğrafını çekiyor. Duyan geliyor, 'camisiz minare' diyorlar. Yeni yaptığımız modern camiyi gösteriyoruz soranlara. 19 yıldır yıkmaya kıyamadığımız minaremize belediye tarafından bakım yapılmasını, bir de büyük bir saat konulmasını istiyoruz" diye konuştu.

'KÖYÜMÜZ BÖYLE TANINDI'

Mahalle sakinlerinden Mustafa Kibaroğlu da, "Türkiye genelinde reklam oldu köyümüz. Eski camimizi yıktık ama minareyi yıkamadık. Gelenlere yeni camimizi gösteriyoruz. Ne kadar göstersek de camisiz minaremizi görmek istiyorlar. Köyümüz böyle tanındı. Minaremize saat istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA