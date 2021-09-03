Camilere seyyar aşı stantları kuruldu
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Camilere seyyar aşı stantları kuruldu

İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici - Haberler | Sağlık

Camilere seyyar aşı stantları kuruldu İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar: "Amacımız Adana'nın tamamını aşılamak" Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birçok camide aşı standı kurup, korona virüs aşısı olmak isteyen vatandaşlara aşılama yaptı.

Camilere seyyar aşı stantları kuruldu

İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar:

"Amacımız Adana'nın tamamını aşılamak"

ADANA - Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde birçok camide aşı standı kurup, korona virüs aşısı olmak isteyen vatandaşlara aşılama yaptı.

İlk doz korona virüs aşılama oranında yüzde 75'i geçerek "mavi" kategoriye ulaşan Adana'da birçok caminin avlusuna seyyar aşı standı kuruldu. Adana İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kurulan seyyar aşı standında hem cuma namazına gelen hem de dışardan gelen vatandaşları aşıladı.

Aşılama Cuma namazı sonrası da devam etti. Aşılama çalışmalarını yerinde takip eden İl Sağlık Müdürü Dr. Halil Nacar, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Nacar, "Pandemi mücadelesinde en etkili yöntemin aşı olduğunu biliyoruz. Her platformda bunu söylüyoruz. Normalde tüm sağlık tesislerimizde aşılama faaliyetlerimiz devam ediyor. Ayrıca kurduğumuz mobil ekiplerle AVM ve iş yerlerinde aşılama faaliyetlerimiz devam ediyor. Amacımız Adana'nın tamamını aşılamak. Bir kişiyi dahi aşıladığımız da bir kişinin ve dolaylı olarak bir çok kişinin korona virüs olmasını engellemiş olacağız. Hazırlıklarımız tamam. Seçilmiş camilerimizde ve ilçe merkezindeki camilerimizde arkadaşlarımız vatandaşları bekliyor. Hiçbir ücret almadan, hiçbir randevuya gerek kalmadan aşılamaları yapacağız" diye konuştu.

Aşı olmaya gelen vatandaşlar ise ekiplere teşekkür etti.

Camilere seyyar aşı stantları kuruldu
Camilere seyyar aşı stantları kuruldu
Camilere seyyar aşı stantları kuruldu
Camilere seyyar aşı stantları kuruldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umutcan İşledici

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