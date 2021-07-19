Camilerde bayram namazı kılınacak mı? 2021 Kurban bayramı namazı toplu kılınacak mı?

Kurban Bayramı'nın ilk gününün sabahında kılınacak olan bayram namazı hakkında camilerde bayram namazı kılınacak mı? sorusu gündemin öne çıkan konuları arasında yer alıyor. Peki Diyanet'ten Bayram namazı açıklaması geldi mi? Kurban Bayramı'nın ilk günü camilerde namazını kılmak isteyen milyonlarca müslüman vatandaş Diyanet'ten gelecek açıklamaya kilitlenmişti. 2021 Kurban bayramı namazı toplu kılınacak mı? İşte detaylar...

Camilerde bayram namazı kılınacak mı? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Camilerde bayram namazı kılınacak mı? Diyanet'ten Bayram namazı açıklaması geldi mi?

CAMİLERDE BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2021 Ramazan Bayramı namaz saatlerini açıkladı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında bayram namazının kılınıp kılınmayacağına dair Diyanet İşleri Bakanlığı 81 ilin bayram namazı saatlerini resmi site üzerinden erişime açtı. Bunun üzerine bayram namazının camilerde kılınacağı belirtildi.

BAYRAM NAMAZI SAATLERİ 2021

ADANA 06:07 ADIYAMAN 05:53 AFYONKARAHİSAR 06:22 AĞRI 05:30 AKSARAY 06:09 AMASYA 05:57 ANTALYA 06:25 ARDAHAN 05:28 ARTVİN 05:32 AYDIN 06:35 BALIKESİR 06:31 BARTIN 06:09 BATMAN 05:42 BAYBURT 05:40 BİLECİK 06:21 BİNGÖL 05:42 BİTLİS 05:37 BOLU 06:13 BURDUR 06:25 BURSA 06:25 ÇANAKKALE 06:36 ÇANKIRI 06:06 ÇORUM 06:00 DENİZLİ 06:30 DİYARBAKIR 05:45 DÜZCE 06:15 EDİRNE 06:32 ELAZIĞ 05:48 ERZİNCAN 05:44 ERZURUM 05:37 ESKİŞEHİR 06:20 GAZİANTEP 05:58 GİRESUN 05:46 GÜMÜŞHANE 05:43 HAKKARİ 05:32 HATAY 06:05 IĞDIR 05:26 ISPARTA 06:24 KAHRAMANMARAŞ 05:59 KARABÜK 06:08 KARAMAN 06:15 KARS 05:28 KASTAMONU 06:03 KAYSERİ 06:02 KIRIKKALE 06:08 KIRKLARELİ 06:29 KIRŞEHİR 06:07 KİLİS 06:00 KOCAELİ 06:20 KONYA 06:16 KÜTAHYA 06:23 MALATYA 05:52 MANİSA 06:35 MARDİN 05:44 MERSİN 06:10 MUĞLA 06:34 MUŞ 05:38 NEVŞEHİR 06:06 NİĞDE 06:07 ORDU 05:48 OSMANİYE 06:03 RİZE 05:37 SAKARYA 06:18 SAMSUN 05:53 SİİRT 05:38 SİNOP 05:56 SİVAS 05:54 ŞANLIURFA 05:52 ŞIRNAK 05:37 TEKİRDAĞ 06:29 TOKAT 05:55 TRABZON 05:41 TUNCELİ 05:45 UŞAK 06:27 VAN 05:31 YALOVA 06:23 YOZGAT 06:03 ZONGULDAK 06:11

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR? KAÇ REKATTIR?

Bayram namazı 2 rekattır. Ramazan ve Kurban Bayramı'nın ilk günü kılınır. Namazdan sonra bayram hutbesi okunur. Bayram namazları cemaatle birlikte camilerde kılınır.

İlk olarak "Niyet ettim Allah rızası için Kurban Bayramı namazını kılmaya, uydum imama" denilerek Bayram namazına niyet edilir.

İmamla birlikte tekbir alınır ve bu birinci tekbirdir. Bu tekbirle birlikte namaza durulur. Sübhaneke duası okunur ve sübhaneke duasının ardından imamla birlikte 3 defa bayram tekbiri alınır.

Birinci tekbirde eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller yana salınır. İkinci kez tekbir alınır ve eller yana salınır. Üçüncü tekbirde de eller kaldırılır, tekbir alınır ve eller bağlanır.

İmam, sessizce "Euzü Besmele"yi okur ve açıktan sesli olarak Fatihe suresini ve bir sureyi daha okur. Cemaat ise bir şey okumadan dinler. Okuyuş bittikten sonra tekbir alınır ve rükûya gidilir.

Bu tekbir, ilk rekatta alınan tekbirlerin beşincisidir. Rükû ve secdeden sonra ikinci rekata kalkılır.

İkinci rekatta imam, yine Fatiha suresini ve bir sureyi daha açıktan sesli olarak okur, cemaat okumaz. Sonra imamla ikinci rekatın bayram tekbirleri alınır.

Birinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. İkinci tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Üçüncü tekbirde eller kaldırılır, yana salınır. Dördüncü tekbirde eller kaldırılmaz ve rükûya gidilir. Rükû ve secdeden sonra oturulur. Oturuşta "Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena" duaları okunur. Sonrasında da imamla birlikte selam verilir.

Selamın ardından imam, bayram hutbesini okumak üzere minbere çıkar. Tesbih ve dualardan sonra bayram namazı tamamlanmış olur.