Camiler bu hafta cuma namazıyla ibadete açılıyor! İşte uyulması gereken kurallar Koronavirüs salgını nedeniyle ibadete kapatılan camiler, normalleşme süreci kapsamında bu hafta cuma namazıyla yeniden ibadete açılacak. Alınan tedbirler çerçevesinde; camilerde abdest alınmayacak, maske takılacak, evden seccade ile gelinecek ve sosyal mesafeye dikkat edilecek.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek amacıyla Türkiye'de camilerde cemaatle namaz kılmak yasaklanmıştı. Salgının kontrol altına alınmasıyla birlikte geçilen normalleşme sürecinde alınan bazı tedbirlerin kademeli olarak gevşetilmesi kararı alındı. Camilerde cemaatle namaz kılınması da bu kararlar arasında yer alıyor.

CAMİLER 29 MAYIS'TA İBADETE AÇILACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde videokonferans yöntemiyle gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından, camilerin 29 Mayıs'ta yeniden ibadete açılacağını duyurmuştu. Erdoğan; sadece öğle, ikindi ve cuma namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceği kararı alındığını ifade etmişti.

UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ve İçişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili genelge yayınlamasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı, koronavirüs sürecinde camilerde uyulması gereken kuralları sıralı bir şekilde hazırladı.

Buna göre; Camilerde abdest alınmayacak, maske takılacak, evden seccade ile gelinecek, mesafeye dikkat edilecek, musafaha ve tokalaşma yapılmayacak ve hasta olanların ibadetlerini evde yapması istenecek.