Camii cemaati boş vaktini kitap okuyarak geçiriyor

23.02.2020 12:52 | Son Güncelleme: 23.02.2020 12:52

Zonguldak'ın Ereğli ilçesine bağlı Elmatepe Mahallesi'nde camii cemaati Akşam ile Yatsı Namazı arasında ki zamanlarını kitap okuyarak geçiriyor.



Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Elmatepe Mahallesi'nde yapımı 10 ayda tamamlanan Elmatepe Camii'nde görevli İmam Hatip Ahmet Yazıcı'nın teşviki ile cami cemaati Akşam ile Yatsı Namazı arasındaki vaktini kitap okuyarak değerlendiriyor. Cami'nin dışındaki bir alana kütüphane ve sohbet odası yaptıklarını belirten Elmatepe Camisi İmam Hatibi Ahmet Yazıcı, anne babalarında çocuklarını gönderip ödevlerini burada yapabileceklerini ifade etti. Yazıcı konuşmasında "Burayı yapmamızda ki sebep akşam ve yatsı arası kısa olduğundan vaktimizi değerlendirip hem Kuran-ı Kerim'i öğrenmek, hem de kitap okuma mahiyetinde kütüphanemizi oluşturduk. Akşamları burada oturup hem çayımızı içiyoruz hem de kitap okuyup Kuran'ı Kerim'i okumak isteyen kardeşlerimize de öğretiyoruz. Çocuklarımıza da inşallah burada gelip rahat ders çalışmaları için ortam hazır. Anne ve babalara duyurulur; çocuklar okuldan çıktıktan sonra buraya gelip okul derslerini de burada görebilirler. Amacımız kendimizi geliştirmek, bilgi sahibi olmak bunun sonucunda da ilmin başı acıdır, sonu tatlıdır. İnşallah tatlı bir şekilde bitireceğiz" dedi.



Elmatepe Mahallesi Eski Muhtarı Muammer Arslan'da camiyi sadece bir ibadethane olarak değil halka hizmet edilebilecek bir yer olarak ta düşündüklerini belirterek, mahalle halkı olarak buradan faydalandıklarını dile getirdi. Arslan konuşmasında şu sözlere yer verdi; "Burada ki camiyi 10 ayda yaptık. Bütün hayırseverlerle beraber yaparken ki amacımız sadece ibadethaneden ziyade halka hizmet edebilmek. Önemli olan insanların Kur'an-ı Kerim okumasını öğrenmesi. Dini bilgilerde hepimizin noksanları vardır, bunları öğrenmek için böyle bir yer yaptık. Burayı gündüz çocuklar faydalanacak. Okuldan çıktıktan sonra çocuklarımız gelip burada arkadaşlarıyla beraber ders yapabilecekler. Hatta hocamız da burada bizde buradayız. Elimizden geldiğince bilmedikleri konular varsa burada bizde yardımcı olacağız. Akşam ve Yatsı Namazları arası kısa olduğu için hem burada oturuyoruz, hem muhabbet ediyoruz. Kaynaşma oluyor, mahallede insanlar birbiriyle hoş muhabbet ediyor. Önceden insanlar birbirine selam verip geçiyorlardı, şimdi geçmiyor. Birbirini göremediklerin de arıyorlar. Burası böyle insanları birbirine bağladı, amacımız birleştirmek, eğitmek." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA