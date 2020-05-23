Camiden müzik yayını olayında kritik uyarı
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Camiden müzik yayını olayında kritik uyarı

İZMİR'de merkezi sisteme sızılarak cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılması olayıyla ilgili soruşturma sürerken, uzmanlar sistemin zayıf noktasının öğrenilmesi nedeniyle aynı eylemin tekrarlanabileceğine dair uyarı yaptı.

Camiden müzik yayını olayında kritik uyarı
23.05.2020 16:22 | Son Güncelleme: 23.05.2020 16:26

İZMİR'de merkezi sisteme sızılarak cami hoparlörlerinden müzik yayını yapılması olayıyla ilgili soruşturma sürerken, uzmanlar sistemin zayıf noktasının öğrenilmesi nedeniyle aynı eylemin tekrarlanabileceğine dair uyarı yaptı.

İzmir'in bazı bölgelerindeki camilerde hoparlörden İtalyan partizan marşı olarak bilinen 'Çav Bella' ile Selda Bağcan'ın seslendirdiği 'Yuh Yuh' şarkısının çalınması birçok kesimden tepki çekti. Olay sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında o anların görüntüsünü sosyal medya hesabında paylaşan CHP üyesi ve İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir tutuklandı.

İzmir'de yaklaşık 30 yıldır radyo televizyon yayını üzerine faaliyet gösteren bir telekomünikasyon firmasının yetkilisi olan teknisyen Mutlu Boy, caminin kullandığı cihazın telsiz frekansı üzerinden yayın yaptığını belirterek herhangi bir noktadan bu sinyalin üstüne bastırarak başka bir telsizle yayın yapılmış olabileceğine dikkat çekti. Sistemin buna açık olduğunu kaydeden Boy, kötü amaçlı kimselerin aynı eylemi tekrarlayabileceğini dile getirdi. İzmir'deki tüm camilerin değil bazılarının frekansına girilebildiğini söyleyen Boy, "Merkezdeki cami İzmir'in çukur noktasında kaldığı için belli camilere buradaki cihazın gücü yetmiyor. Yetmeyince bu işi yapanlar yüksek noktadan bu telsiz sinyalinin üzerine sinyal basarak bu olayı gerçekleştirmiş. Buradaki cihaz zayıf kaldığı noktalarda onun sinyali öne çıkıp o anons duyulmuş. Kimin yaptığını tespit etmek için araştırma gerekir. Bununla ilgili devlet kurumları var. Örneğin Telsiz Genel Müdürlüğü gibi. Bu olay tekrar yaşanabilir. Bu sabotajı yapan eylemi tekrarlayıp, bu sistemin zayıf noktasını öğrendiği için daha gelişmiş aletlerle daha fazla camiye ulaşabilir. Aynı eylemi herhangi bir yerden bunun frekansını öğrendiği için rahatlıkla tekrarlayabilir. "ŞİFRELİ SİSTEM KULLANILMALI

Sistemin tekrar gözden geçirilip kapalı devre, yani havadan değil, şifreli sistemlerin kullanılarak güvenliğin artırılabileceğini açıklayan Boy, bu tarz saldırıların önüne geçilebileceğini söyledi. Boy, "Sistem, tek kişiye bağlı olursa tek merkezden yönetilir ve dışardan müdahale imkansız olur. Bilgisayarı açıp kapamak gibi kodlama sistemi kullanılmalı. Risk böyle önlenir. Bu şekilde olursa minarenin üstündeki telsiz antene herkes müdahale edebilir dışarıdan. Sonuçta radyofrekans kod ve gelişmiş cihaz kullanmadığınız sürece bütün risklere açıktır" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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