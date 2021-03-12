Camide gençlerin kırdığı fidanın yerine ıhlamur ağacı dikildi
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Camide gençlerin kırdığı fidanın yerine ıhlamur ağacı dikildi

12.03.2021 10:31 | Son Güncelleme: 12.03.2021 11:03
Camide gençlerin kırdığı fidanın yerine ıhlamur ağacı dikildi

SİVAS kent merkezindeki bir camide bulunan servi fidanlarından biri, arkadaşlarıyla bahçeye gelen bir kadın tarafından 3 Mart gecesi kırılmıştı.

SİVAS kent merkezindeki bir camide bulunan servi fidanlarından biri, arkadaşlarıyla bahçeye gelen bir kadın tarafından 3 Mart gecesi kırılmıştı. Kırılan fidan belediye ekipleri tarafından değiştirilerek yerine ıhlamur ağacı dikildi.

Kent merkezinde 4 Eylül Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir grup genç sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek Yayla Camisi'nin bahçesine girdi. Gruptakilerden bir kadın, bahçede dikili servi fidanına asılarak orta kısmından kırdı. Ertesi sabah namaz için camiye gelen cemaat fidanın kırıldığını fark edince güvenlik kameralarını izledikten sonra olayı gerçekleştirenlerden şikayetçi oldu. Cemaat, uzun zamandır büyütmeye çalıştıkları fidan kırılınca yaşadıkları üzüntüyü dile getirdi. Bunun üzerine harekete geçen Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun, kırılan fidanın yerine Yayla Camisi'ne ıhlamur ağacı hediye etti. Kırılan fidan kökünden çıkarılarak yerine ıhlamur ağacı dikildi.

'BU DAVRANIŞ GENÇLERE DERS OLSUN'

Yeni dikilen ağaç için memnuniyetini dile getiren 4 Eylül Mahallesi Muhtarı Numan Kaya(48), "Birkaç gün önce kırılan ağacımızın yerine yenisini hediye etti Belediye Başkan Yardımcısı Levent Olgun. Belediyemiz ve Park ve Bahçe Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. İnşallah gençlere de bir ders olur bu davranış. Ağaç kırmaktansa dikmek daha faydalı. Geleceğimize ve çocuklarımıza miras kalacak inşallah. Buraya ıhlamur ağacımız mevsim itibariyle tavsiye edildi" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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