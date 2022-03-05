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Çamiçi Yaylası'ndaki beyaz örtü böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Sedat Özata - Güncel
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Çamiçi Yaylası'ndaki beyaz örtü böyle görüntülendi Tokat'ın Niksar ilçesinde beyaz örtü ile kaplanan Çamiçi yaylası havadan görüntülendi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Çamiçi Yaylası'ndaki beyaz örtü böyle görüntülendi

TOKAT - Tokat'ın Niksar ilçesinde beyaz örtü ile kaplanan Çamiçi yaylası havadan görüntülendi.

Tokat'ın Karadeniz'e açılan dağları üzerinde bulunan Niksar Çamiçi Yaylası yaz-kış doğa manzarası ile görenleri mest ediyor. Mart ayında beyaz örtü ile kaplanan doğa harikası yayla havadan görüntülendi. İlçe merkezine 17 kilometre uzakta bulunan 1350 rakımlı yayla hafta sonları ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. 60 dönümlük kamping alanı; 25 karavan parkı, 100 çadırlık yerle doğa tutkunlarını bekliyor. Genele yazlıkçıları ağırlayan yayla korona virüsle mücadele döneminde vatandaşların kendini izole ettiği yerlerin başında yer aldı.

Çamiçi Yaylası'ndaki beyaz örtü böyle görüntülendi

Çamiçi Yaylası'ndaki beyaz örtü böyle görüntülendi

Çamiçi Yaylası'ndaki beyaz örtü böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Sedat Özata - Güncel

Karadeniz, Hisarcık, Niksar, Tokat, Güncel, Haberler

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