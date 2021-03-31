Cami tuvaletinde kanlar içinde cansız erkek bedeni bulundu
İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da uzun süre kilitli kalan cami tuvaletini polis eşliğinde açan cemaat, kanlar içinde yanında bıçak olan bir erkek cansız bedeni ile karşılaştı. Şüpheli ölüm sonrası olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bursa'nın İznik ilçesinde saat 17: 30 sıralarında Çınarlı Cami tuvaletinin kapısının uzun süre kilitli halde durmasından şüphelenen cami cemaati, durumu polise bildirdi. Tuvaletin demir kapısı itfaiye ekipleri tarafından kesilince korkunç olay ortaya çıktı.
TUVALETTEKİ MANZARA ŞAŞKINA ÇEVİRDİ
Kapının hemen arka kısmında kanlar içerisinde birinin yattığı yanında birde bıçak bulunduğu tespit edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen erkek cansız bedeni olay yeri inceleme ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BULDU