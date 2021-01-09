Cami imamından CHP'lilerle ilgili skandal paylaşım! İlçe başkanı suç duyurusunda bulundu

Erbaa'nın Alacabal Mahallesi'nde bulunan Güney Camisi'nin imamı Ayhan Keskin, Covid-19 aşısıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Üstünde "Aşıyı önce CHP'lilere yapalım işe yararsa millet kurtulur, işe yaramazsa vatan kurtulur" yazılı bir görsel paylaşan imam hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama' suçlarını işlediği gerekçesiyle CHP İlçe Başkanı Hayri Kocaoğlu suç duyurusunda bulundu.

"AYRIŞTIRICI DİLİNİ KINIYORUZ"

Sözcü'de yer alan habere göre; Tepki çeken paylaşımı yapan İmam Keskin hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Kocaoğlu, sorunu hukuksal yol ile çözeceklerini belirtti. Paylaşımın bir din görevlisi tarafından yapılmasının kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kocaoğlu, "Adalete inanan her CHP'li gibi sorunu kavga ile kötü söz ile değil, hukuksal yollarla çözmek için mücadele ediyoruz. Partili din görevlisinin bu ayrıştırıcı dilini kınıyoruz. Partimizin seçmenlerine yapılan bu çirkin hakareti eden din görevlisi hakkında suç duyurusunda bulunarak adli süreci başlatmış bulunmaktayız. Sonuna kadar takipçisi olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi otel odalarında değil savaş meydanlarında kurulmuş bir partidir" dedi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Kocaoğlu, "Kullanılan ifadeler, halk içindeki konumu ve mesleği itibarıyla düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez. Önemle belirtiriz ki şüphelenin, siyasal eleştiri yapma durumu ve konumu bulunmamakta olup kasten CHP'yi aşağılama amacı güttüğü açıkça ortadır" diyerek imam Ayhan Keskin hakkında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçlarından" dava açılması için şikayette bulundu.

Öte yandan İmam Keskin gelen tepkiler üzerine sosyal medya hesabını kapattı.