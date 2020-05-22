Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
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Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama

İzmir'de bazı camilerde 'Çav Bella' marşının çalınmasının ardından Selda Bağcan'ın okuduğu 'Yuh Yuh' şarkısı çalındı. Tepkilere neden olan konu hakkında konuşan Bağcan ise "Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum" dedi.

Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama
22.05.2020 11:13 | Son Güncelleme: 22.05.2020 11:42

Önceki gün İzmir'de birçok Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi bir çok ilçesindeki camii hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken dün de Selda Bağcan'ın seslendirdi 'Yuh Yuh' şarkısı çalındı. Yaşanan olaya şarkısı alet edilen sanatçı Selda Bağcan, olaya ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.

"ŞİDDETLE KINIYORUM"

Yaşanılan olayın provokatif bir eylem olduğunu belirten 71 yaşındaki Bağcan şu ifadeleri kullandı: "İzmir'de cami hoparlörlerinden benim şarkımı dinletmişler. Tamamen provokatif bir eylem. Ülkeyi bir yerlere çekmeye çalışıyorlar. Şiddetle kınıyorum!"

Cami hoparlörlerinden 'Yuh Yuh' şarkısı çalınan Selda Bağcan'dan ilk açıklama

NE OLMUŞTU?

İzmir'in Karşıyaka, Konak, Çiğli, Buca gibi bir çok ilçesindeki camii hoparlörlerinden "Çav Bella" marşı çalındı. Vatandaşların telefonlarıyla kaydettiği görüntülerde görüntü alan kişilerin de şaşkınlığını gizleyemediği görüldü. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek kentte bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Banu Özdemir gözaltına alındı. Bu olayın soruşturması devam ederken bu kez İzmir'n Bornova ilçesindeki bir camide Selda Bağcan'ın bir şarkısı çalındı.

Kaynak: Snob Magazin

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