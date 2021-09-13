Cami bahçesinde bulduğu iki yarım altını polise teslim etti

Sivas'ta bir din görevlisi cami bahçesinde bulduğu 2 yarım altını polise teslim etti.

Sivas'ta Yeşilyurt mahallesinde bulunan Asr-ı Saadet Camisinin din görevlisi Halil İbrahim Yüceal öğle namazına hazırlandığı esnada cami bahçesinde 2 yarım altın buldu. Altınları muhafaza altına alan Yüceal zaman kaybetmeden polisi aradı. Yüceal bulduğu altınları, sahiplerine teslim edilmek üzere polise teslim etti.

Altınların sahibinden Dua istedi

Asr-ı Saadet Cami görevlisi Halil İbrahim Yüceal, bulunması halinde altınların sahibinden dua beklediğini belirterek, "2004'ten beri bu camide görev yapmaktayım. Caminin içinin ve bahçesinin temizliğini ben kendim yapıyorum. Bir gün önce yine bahçede temizlik yaparken kağıda sarılmış vaziyette yarısı görünür halde gördüm altınları ve onları aldım. Baktım baya bir zaman geçmiş çünkü altının göcekleri oksitlenmişti. Önce ÇEDAŞ mensuplarına sormak istedim sonra düşündüm ki en doğrusu emniyete bildirmek. Sağ olsunlar geldiler ben de altınları teslim ettim. İnşallah kaybeden kimse bulunur da bana da dua eder" dedi. - SİVAS