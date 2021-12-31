Çameli'de yılın son nikahı kıyıldı

DENİZLİ (İHA) - Denizli'nin Çameli ilçesinde 2021 yılının son gününde nikahı kıyılan Onur ve Melisa Öz çifti; "2022 yılına evli olarak gireceğiz. Onun için çok mutluyuz" dedi. Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, 2021 yılı içerisinde 101 çiftin nikahının kıyıldığını belirtti.

Çameli Belediyesi Nikah Memurluğu tarafından 2021 yılında toplam 101 çiftin nikahı kıyılırken son çift ise Melisa Memiş ve Onur Öz oldu. Çameli Belediyesi Konferans Salonunda kıyılan nikahta çiftler, bir ömür boyu sürecek birliktelikleri için 'Evet' diyerek, 2022 yılına evli olarak girmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti. 2021 yılının son gününde dünya evine giren Melisa ve Onur Öz çifti; "Bugün dünya evine girmekten dolayı çok mutluyuz. 2021 yılına güzel bir şekilde veda ederken, 2022 yılına evli olarak gireceğiz. Onun için çok mutluyum. Yeni yıl sağlık ve mutluluk getirmesi dileğiyle" dediler.

"2021 yılında toplam 101 çiftimizin nikahını kıydık"

2021 yılının geride kaldığını daha güzel günlerin geleceğini belirten Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan; "Çameli Belediyesi Nikah Memurluğu tarafından 2021 yılında toplam 101 çiftimizin nikahını kıydık. Zaman zaman bazı çiftlerin mutluluklarına ortak olduk. Pandemi tedbirleri kapsamında gerçekleştirdiğimiz nikahlarımızı inşallah yeni yılda hep birlik beraberlik içerisinde gerçekleştiririz. Evlenen çiftlerimize iki cihanda saadet diliyorum. Rabbim mesut ve bahtiyar eylesin. 2022 yılında sağlık başta olmak üzere mutluluk ve bereket getirsin" dedi. - DENİZLİ