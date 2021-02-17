Camdaki o kız Burcu oldu!

KANAL D, birbirinden iddialı yapımlarına bir yenisini daha ekliyor.

KANAL D, birbirinden iddialı yapımlarına bir yenisini daha ekliyor. Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan "Camdaki Kız" dizisi, çok yakında izleyiciyle buluşacak. Dizi, gerçek bir aşk hikayesini ekrana taşıyacak.

'NALAN' GELİYOR

"Camdaki Kız"ın benzersiz aşk hikayesinin ana karakteri Nalan'ı başarılı oyuncu Burcu Biricik canlandıracak. Nalan, hayattaki tercihleriyle izleyicilerin aşka yepyeni bir pencereden bakmalarını sağlayacak. Biricik'in Nalan karakterindeki performansı da çok ses getirecek.

Neden aşık oluruz

"Camdaki Kız" seyircilere "Neden aşık oluruz?", "Peki kime aşık oluruz?", "Aşık olduğumuz kişilerde bizi çeken nedir?" sorularını sorduracak ve onları bir iç hesaplaşmaya davet edecek.

Kaynak: Hürriyet