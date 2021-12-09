Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 22. bölüm bugün var mı? Camdaki Kız 22. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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Camdaki Kızı dizi 21. Bölümde, Nalan, Cana ve Adil'i birlikte gördükten sonra Cana'yı uyarıyor! 25 Kasım Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 21. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 21. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Muzo, Melisa'yı ailesiyle tanıştırmak için yemeğe çağırır ve Hayri'nin gelişiyle tehlikeli anlar yaşanır. Camdaki Kız 25 Kasım Perşembe günü yayınlanan 21. bölümünde Nalan, Sedat'ı geri döndürmek için büyük bir mücadele verdikten sonra yaşadığı olayla şoke oluyor!

Camdaki Kızı dizi 22. Bölümde Nalan, babasını takip ederek Cana'yla buluşmasına şahit oluyor! 2 Aralık Perşembe günü yayınlanan Camdaki Kızı yeni bölümde neler oldu? Camdaki Kız son bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Camdaki Kız 22. Bölümüyle yeni bölümüyle ekrana geldi. Camdaki Kız 21. Bölüm full izle! Camdaki Kız son bölümde Sedat, Melisa'nın gerçek yüzünü ortaya çıkarmak onu tuzağa düşürüyor ve otel odasında beklemediği bir tepkiyle karşılaşıyor!

Nalan, Adil'i Cana'yla görmenin şokunu atlatamadan yaşayacağı yüzleşmelere hazır değildir. Melisa, Koroğlu Ailesi'yle her geçen gün daha da samimi olur. Muzo, ailesinin baskısıyla nasıl baş edeceğini bilemezken, Hayri'nin Melisa'yı görme ihtimalinden de tedirgin olur. Feride, Adil'in gizli gizli telefonla mesajlaşmasına karşı iyice şüphelenince daha yakın takibe alır. Adil'i köşeye sıkıştırmak isteyen Feride, talihsiz bir olay yaşar.

Nalan, Feride'nin yaşadığı talihsiz kaza sonrası Adil'i takip edecektir. Kızından babasının neler yaptığını öğrenmesini isteyen Feride, Adil'in Sema'nın mezarlığına gittiğini Nalan'ın haber vermesiyle öğrenince yüreği ağzına gelir. Ancak Nalan, babasını takip etmeye devam eder. Meliha, Hayri'nin kapısına gelir. O sırada Hayri'nin evinde Rafet, Melisa'yla karşılaşacak mı? Nalan, babasını Cana'yla yakaladığı an ne yapacak?