Camdaki Kız oyuncu kadrosu! Camdaki Kız oyuncuları kimler? Camdaki Kız dizi konusu nedir?
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Camdaki Kız oyuncu kadrosu! Camdaki Kız oyuncuları kimler? Camdaki Kız dizi konusu nedir?

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Camdaki Kız oyuncu kadrosu! Camdaki Kız oyuncuları kimler? Camdaki Kız dizi konusu nedir?

Yeni başlayan dizi Camdaki Kız'ın oyuncu kadrosu ve karakterlerinin isimleri merak ediliyor. Camdaki Kız konusu nedir? Camdaki Kız oyuncuları kimler? Camdaki Kız dizisinde hangi oyuncular rol alıyor? Detaylar haberimizde.

Camdaki Kız oyuncu kadrosu ve karakterleri merak ediliyor. Camdaki Kız dizisinin konusu nedir? Camdaki Kız dizisinde kimler var? Camdaki Kız hangi kitaptan uyarlanmadır?

CAMDAKİ KIZ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Camdaki Kız dizisi her hafta Perşembe günü saat 20:00 'da Kanal D'de yayınlanacak.

CAMDAKİ KIZ OYUNCULARI KİMLER?

Burcu Biricik - Nalan Yılmaz

Feyyaz Şerifoğlu - Sedat Koroğlu

Hande Ataizi - Cana Yılmaz

Tamer Levent - Rıfat Koroğlu

Nur Sürer - Feride İpekoğlu

Devrim Yakut - Gülcihan Koroğlu

Selma Ergeç - Selen Koroğlu

Şerif Erol - Adil İpekoğlu

Tuğrul Tülek

Nihal Menzil - Hafize

Feri Baycu Güler

Hamza Yazıcı - Tako

Merve Polat

CAMDAKİ KIZ KONUSU NE?

Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olmuştur. Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğluyla evlilik arifesinde bulur. Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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