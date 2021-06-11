Camdaki Kız muhteşem bir sezon finali ile ekrana geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Camdaki Kız muhteşem bir sezon finali ile ekrana geldi

Camdaki Kız muhteşem bir sezon finali ile ekrana geldi
Hürriyet - Haberler | Magazin

Feride'den Cana'ya "Cehennem" tehdidi.

Feride'den Cana'ya "Cehennem" tehdidi...

Camdaki Kız'ın sezon finaline Feride'nin Cana'ya gözdağı verdiği sahne damgasını vurdu. Feride, düğün bitiminde Cana ve Sedat'ı yan yana görür. Sedat'tan ayrılamayan Cana'yı ise büyük bir sürpriz beklemektedir. Feride, Cana'yı yalnız yakaladığı yerde saçından asılarak Sedat'tan uzak durması için tehdit eder. Cana'nın ise hiçbir şeyden korkusu yoktur. Ancak Feride, tüm gücünü kullanarak Cana'nın canını yakmaya hazırdır.

Geçmişte aynı kadını seven Muzo ve Sedat'ın büyük yüzleşmesi...

Dizinin sezon finalinde büyük bir sır da açığa çıkmış oldu. Muzaffer ve Sedat, geçmişte Nalan'a benzeyen sarışın bir kadını sevmiştir. Muzaffer'in, Sedat'a Nalan'ı hak etmediğini söylemesi üzerine Sedat, öfkeyle abisine geçmişteki olayı hatırlatır. Muzo, Sedat'ı Nalan'ı üzmemesi konusunda bir kez daha sert bir tavırla uyarır.

Hayri Kim?

Dizide bir de yepyeni bir sürpriz ortaya çıktı. Nalan, gözyaşları içinde ağlarken omzuna dokunan kişi Hayri izleyici de büyük merak uyandırdı.

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

Camdaki Kız yeni sezonda Kanal D'de....

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Veysel Eroğlu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Atilla Taş Rahşan Gülşan Kerimcan Durmaz
Spor Diego Şenol Güneş Yiğit Şardan Burak Yılmaz Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Camdaki Kız muhteşem bir sezon finali ile ekrana geldi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.6.2021 16:31:15. #1.15#

title