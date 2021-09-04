Camdaki Kız'ın merakla beklenen yeni sezonunda fragman ve fotoğraflar yayınlandı
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Camdaki Kız'ın merakla beklenen yeni sezonunda fragman ve fotoğraflar yayınlandı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Yeni sezona heyecanlı bir giriş yapmaya hazırlanan Camdaki Kız dizisinin merakla beklenen fragmanı ve fotoğrafları geldi. 9 Eylül'de ekrana dönecek olan dizide Sedat'la evlenen Nalan'ın neler yaşayacağı merak konusu oldu.

Kanal D'nin, yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı isimli romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız'ın fragmanı yayınlandı. Burcu Biricik ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrolü paylaştığı Camdaki Kız'ın yeni bölüm fragmanı ve fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

NALAN VE SEDAT YENİ BİR HAYATA BAŞLIYOR

Nalan'ı evlendiren Feride, önemli bir eşiği atlatmış olmanın inancıyla içini rahatlatmaktadır. Nalan ve Sedat ise yeni düzenlerine alışmaya çalışmaktadırlar. Nalan'ın hayalini kurduğu yeni hayatında neler yaşadığı ve mutlu olup olmayacağı ise yeni bölümlerde belli olacak. Büyük bir merakla beklenen Camdaki Kız dizisi 9 Eylül Perşembe akşamı ekrana gelecek.

İşte Camdaki Kız'ın yeni sezonunda ilk kareler...

Camdaki Kız'ın merakla beklenen yeni sezonunda fragman ve fotoğraflar yayınlandı
Camdaki Kız'ın merakla beklenen yeni sezonunda fragman ve fotoğraflar yayınlandı
Camdaki Kız'ın merakla beklenen yeni sezonunda fragman ve fotoğraflar yayınlandı
Camdaki Kız'ın merakla beklenen yeni sezonunda fragman ve fotoğraflar yayınlandı
Camdaki Kız'ın merakla beklenen yeni sezonunda fragman ve fotoğraflar yayınlandı
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Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
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Camdaki Kız'ın merakla beklenen yeni sezonunda fragman ve fotoğraflar yayınlandı - Haberler Magazin
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